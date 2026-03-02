Gamereactor

Xiaomi presenta ufficialmente il nuovo hyper EV

Il prototipo fu inizialmente presentato tramite Gran Turismo 7.

Nonostante sia nata la sua vita come prototipo in Gran Turismo 7, l'auto è stata nuovamente mostrata durante l'ultima presentazione MWC di Xiaomi, riposizionata come "Xiaomi Vision Gran Turismo" - una hypercar EV con quello che sembra essere un profilo visivo molto impressionante.

L'auto sarà esposta da oggi a Barcellona, dove impareremo con insistenza di approfondire la trasmissione, la potenza erogata, l'autonomia e altri fattori chiave, ma Xiaomi si è mostrata, durante la presentazione, più interessata a parlare di deportanza, coefficienti di resistenza e altri dettagli aerodinamici.

La presentazione è stata anche notevole per la presentazione degli interni dell'auto, con quello che Xiaomi chiama "divano a forma di bozzolo", con una sorta di costruzione monopezzo che forma i due sedili principali.

Per ora, qui sotto c'è un trailer che mostra sia l'interno che l'esterno.

