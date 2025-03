Xiaomi Smart Band 9 Pro

Anche se il concetto non è certo nuovo, c'è ancora qualcosa di selvaggio nell'indossare uno smartwatch con schermo a colori, selezione di app, monitoraggio di una miriade di tipi di allenamento e supporto per notifiche abbastanza reattive per circa £ 65. Molte delle funzionalità che diamo per scontate su uno smartwatch basato su Apple Watch o su WearOS non sono esclusive o speciali, ma questo è il punto centrale poiché ti viene ricordato quanto paghiamo in più per queste aggiunte relativamente piccole alla qualità della vita. £ 65. Non è davvero molto.

Ma questo è quanto costa Smart Band 9 Pro di Xiaomi, e in realtà rappresenta un aumento di prezzo, perché in precedenza la serie non-Pro Smart Band di Xiaomi è costata, beh, qualcosa come la metà. Alcune recensioni considerano addirittura l'aumento dei costi un punto chiave di contesa.

Ciò che rende questo un Pro è che stiamo essenzialmente abbandonando quei formati di schermo ellittici che li rendono praticamente inutili per la lettura effettiva delle notifiche e l'uso quotidiano. No, il Smart Band 9 Pro è dotato di un display AMOLED da 1,74" con un rapporto schermo leggermente allungato ma comunque regolare. Ciò significa che c'è molto più spazio per... beh, tutto, e un AMOLED 336x480 con un massimo di 1200 NITS in realtà non è affatto male, anche se l'orologio è molto, troppo lento per regolare automaticamente la sua luminosità.

È certificato 5ATM, quindi puoi immergerti facilmente con esso, e la durata della batteria con questo sistema operativo leggero è di circa 20 giorni, quindi è difficile lamentarsi lì. Naturalmente, va detto che questo non sembra immediatamente un orologio molto più costoso di £ 65. Le specifiche, lo schermo più grande, è tutto lusso, ma in termini di materiali, piccoli dettagli fisici e forse soprattutto il cinturino in TPU, c'è ancora molta strada da fare prima che gli smartwatch economici sembrino le loro controparti premium.

E poi c'è il software. Si tratta, ovviamente, del sistema operativo di Xiaomi, che si collega allo smartphone tramite l'app per il fitness di Xiaomi ed è piuttosto leggero (deve esserlo per garantire la durata della batteria), ma ora afferma di avere comunque un bel po' di funzionalità. Tuttavia, questo non significa che Xiaomi eviti i soliti problemi che si incontrano con i paradigmi proprietari dell'interfaccia utente degli smartwatch. Le notifiche sono legate insieme in un miscuglio ed è piuttosto irregolare quali appaiono correttamente con la miniatura dell'app e le informazioni formattate e quali no. Alcune notifiche vengono duplicate istantaneamente sull'orologio, mentre altre no, e non c'è una vera e propria funzione "intelligente". Non c'è un app store, quindi non c'è un'app per controllare le tue luci Hue o una che funzioni con Tidal invece di Spotify. È tutto limitato, restrittivo e singolare nel suo focus.

Per quanto riguarda la funzione effettiva dell'orologio, ovvero le attività di base dello smartwatch, i quadranti dell'orologio e il monitoraggio del sonno e dell'esercizio, non ci sono così tanti problemi e abbiamo riscontrato un tracciamento e un'esecuzione piuttosto reattivi di queste attività di base.

Questo smartwatch è economico se me lo chiedi, lo è e basta. Potrebbero esserci i cosiddetti "cinturini" che sono ancora più economici, ma £ 65 per l'ecosistema di Xiaomi e questo display molto più grande e utilizzabile significa che è abbastanza facile da consigliare, nonostante i difetti che si verificano naturalmente quando un orologio non ha WearOS o WatchOS. Questo è più limitato nelle sue funzionalità e la qualità costruttiva potrebbe avere una spinta, ma se sai in cosa ti stai cacciando, non è affatto male.

