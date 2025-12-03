Xiaomi supera ufficialmente Tesla nelle vendite di veicoli elettrici in Cina

HQ

Il calo delle vendite a livello globale di Tesla è stato piuttosto marcato negli ultimi anni, ma prima di allora hanno raggiunto forti traguardi di vendita in molti mercati. Tuttavia, in soli 19 mesi le loro vendite sono state superate nientemeno che da Xiaomi.

Sì, da quando sono arrivati sul mercato nell'aprile 2024 hanno superato le 500.000 auto vendute, e solo questo ottobre sono riusciti a vendere 33.662 YU7 contro le 26.100 Tesla Model Y in Cina, secondo GizChina.

La YU7 è rapidamente diventata una delle crossover EV più popolari in Cina, con oltre 400.000 EV venduti nel 2025 - e stanno pianificando di dare un impulso alle vendite europee nel 2027.

Si prevede che la versione più piccola della Model 3, la SU7, arriverà prima di allora.