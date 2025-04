Xiaomi Watch S4

Xiaomi si è affermata in tempi quasi record come una delle più grandi aziende tecnologiche del mondo, così grande che nel 2014 è riuscita a diventare la più grande compagnia telefonica della Cina. Questa è una bella impresa considerando che hanno lanciato il loro primo telefono solo tre anni prima, un anno dopo la loro fondazione. Nel mercato europeo, il loro sottomarchio Redmi è probabilmente più conosciuto. Se il libero mercato fosse stato una competizione di bodybuilding, ci sarebbe stato sicuramente un test antidroga. In qualità di attore principale del mercato, ha senso avere e offrire ai clienti un ecosistema completo, che include gli smartwatch.

Xiaomi ha sempre cercato di offrire la migliore e più recente tecnologia al prezzo più basso possibile e il S4 Watch non fa eccezione. Il prezzo qui scende a partire da £ 130. Tuttavia, sto lottando un po' con il nome di Xiaomi. L'altro loro orologio si chiama Watch 2, ci sono GT e Pro versioni, e le altre varianti che hanno sono sotto il marchio Redmi.

Per il prezzo relativamente basso di £ 130, ottieni un display AMOLED da 466x466 da 1,43 pollici e un orologio sorprendentemente ben costruito. Il design è molto classico e, sebbene sia molto individuale, in realtà sono contento che abbiano provato a utilizzare icone grandi invece di quelle piccole, che sono illeggibili su molti altri orologi. La densità di pixel è relativamente alta a 326 PPI e l'orologio ha una luminosità di 1.500 nit con un'opzione di picco di 2.200 nit. La mia unica critica è che i colori, o meglio i colori delle icone, sono un po' spenti - vorrei che fossero usati colori più vivaci. La corona dell'orologio può ruotare, ma questo di per sé non è rivoluzionario a meno che tu non stia scrivendo proposte di vendita per questo particolare orologio.

Una delle caratteristiche distintive dell'orologio è la sua capacità di cambiare aspetto. Non stiamo parlando solo di un nuovo cinturino, ma anche del quadrante stesso che può essere cambiato e si possono persino ottenere pacchetti completi in cui tutto si adatta e si abbina. Sì, alcuni articoli non possono essere acquistati separatamente, ma possono essere acquistati solo come pacchetto completo. È piuttosto elegante e adoro il concetto. Per impostazione predefinita, è disponibile in diversi design e con un bel telaio in alluminio. È bello, ma la qualità costruttiva e soprattutto l'interfaccia utente dell'orologio hanno bisogno di alcuni ritocchi finali per essere alla pari con i modelli più costosi. La durata della batteria è impressionante e siamo riusciti a superare le due settimane con un uso regolare.

L'app di accompagnamento si chiama Mi Fitness e devo dire che il numero di autorizzazioni necessarie per farla funzionare è stato piuttosto travolgente. È funzionale, ma questo è tutto. È tutto un po' troppo standardizzato e mi sarebbe piaciuto vedere più tempo dedicato allo sviluppo di un design dell'app più attraente, per non parlare di qualche quadrante in più, che manca. Come ho detto, è abbastanza funzionale però. Supporta qualcosa come 150 sport, doppio GPS e c'è anche una modalità sci dedicata con avviso di caduta e tutto il resto.

A differenza di altri, c'è anche il supporto per i pagamenti VISA e Mastercard tramite un chip NFC. Tuttavia, devo ammettere che non l'ho provato localmente per il semplice motivo che non mi piace pagare con l'orologio, semplicemente rende troppo facile spendere soldi.

Esiste un software migliore chiamato Xiaomi Smart Hub, ma è disponibile solo con uno smartphone più recente della stessa marca che supporta HyperOS 2. Non so cosa manchi in termini di funzionalità in questo modo, ma omettere un'intera app e legarla all'uso della stessa marca di telefono cellulare sembra un po' strano.

Dove l'orologio è carente - e potrei benissimo essere io ad averne ricevuto una copia difettosa o a dimenticare un aggiornamento importante - è la misurazione della frequenza cardiaca... Non va bene. In effetti, non funziona affatto, a meno che non sia magicamente entrato in una forma straordinaria e pesi 20 kg in meno di quanto pensassi. È una storia simile con la riproduzione Bluetooth dalla memoria interna dell'orologio: tossisce e balbetta come un vecchio rimorchiatore ed è pieno di rumore digitale come una vecchia connessione Internet dial-up su cavi telefonici. Semplicemente non può essere giusto, deve essere un bug. Soprattutto perché rende l'orologio completamente inutile per l'esercizio, il che non ha molto senso in quanto conta calorie e passi come dovrebbe. E nel mio mondo, l'esercizio e la registrazione delle attività sono probabilmente una delle cose più essenziali che uno smartwatch dovrebbe fare.

Quindi, atterreremo su un punteggio ora, e se c'è un aggiornamento che corregge questi bug di base prima che il campione di test venga rispedito, la recensione e il punteggio verranno modificati per riflettere ciò. Abbiamo già testato i prodotti Xiaomi, anche di recente, e tendono a non avere problemi di funzionalità.