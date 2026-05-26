Xiaomi YU7 batte il record del Nürburgring per SUV

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Ci sono, naturalmente, record separati per diversi tipi di veicoli nel leggendario Nürburgring, incluso uno per SUV, e quel record è stato appena superato dalla Cina Xiaomi che ha fatto il giro con il loro impressionante SUV EV, lo YU7.

Come riportato da Top Gear, Xiaomi ha ora stabilito il giro più veloce mai registrato su un SUV di serie al Nürburgring Nordschleife, con un impressionante giro in 7.34.931 minuti e battendo il precedente detentore del record, l'Audi RS Q8 Performance, di quasi due secondi.

Non è davvero sorprendente considerando i numeri. La YU7 GT dispone di una configurazione a doppio motore e trazione integrale che eroga circa 990 cavalli e una velocità massima dichiarata di 300 chilometri orari. Utilizza inoltre l'ultima tecnologia di motorizzazione HyperEngine V8S EVO di Xiaomi e un pacco batteria da 101,7 kWh che offre fino a 705 km di autonomia CLTC. Questo standard non è lo stesso del WLTP, quindi aspettati però che le stime dell'area occidentale siano più basse.