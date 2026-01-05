XReal arriverà al CES per presentare nuovi occhiali AR e power hub

HQ

Per celebrare il ritorno del CES, esperti di realtà aumentata XReal si sono fatti vedere per presentare al mondo un nuovo paio di occhiali entry-level che fungeranno doppiamente da "refresh di metà generazione e sostituto di mercato" per il XReal One ma anche da "nuovo benchmark per gli occhiali AR entry-level".

Conosciuti come XReal 1S, questi occhiali ampliano il modello precedente presentando uno schermo spaziale da 171 pollici che funziona a una risoluzione FullHD 1200p (in aumento rispetto a 1080p). Ha anche un display più luminoso che raggiunge i 700 nit (in aumento rispetto ai 600 nit) mentre amplia la copertura RGB dal 100% al 108%, espandendo ulteriormente il campo visivo del 2% fino al 52% e aggiornando il rapporto d'aspetto da 16x9 a 16x10. Il tutto mantenendo una frequenza di aggiornamento a 120Hz e offrendo un prezzo base inferiore rispetto al modello precedente, sceso da 499 a 449 dollari.

A questo si aggiunge l'arrivo del XReal Neo, un hub che funge da power bank e un hub video DisplayPort per gli occhiali. Ha una capacità di 10.000 mAh, supporta USB-C e offre persino opzioni di connessione con i Nintendo Switch 1 e 2. Sarà venduto a 119 dollari nel lungo periodo e inizierà la spedizione a febbraio.