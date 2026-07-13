XSE Pro League 2026: 9z Team incoronato campione dopo aver sconfitto Parivision nella Grand Final

HQ

Tra un mese, Counter-Strike 2 parteciperà alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi, Francia, come uno dei tornei più importanti del festival. Ma prima di quella data, ci sono ancora alcuni altri eventi importanti in corso o che stanno per concludersi, non ultimo la XSE Pro League, che si è conclusa lo scorso fine settimana.

L'evento ha visto molte delle migliori squadre di CS2 al mondo viaggiare a Guangzhou, in Cina, per competere per un montepremi di 1 milione di dollari. Alla fine, il torneo si è concluso con un vincitore ancora più sorprendente sul gradino più alto del podio, con 9z Team incoronato vincitore dopo una prestazione molto dominante su Parivision nella finale, dove il primo ha travolto il secondo 3-0.

Questo risultato significa che 9z Team torna a casa con 260.000 dollari di premi ma anche la fiducia che una vittoria porta per i futuri impegni, soprattutto per quanto riguarda l'evento EWC dove saranno in gioco 2 milioni di dollari.