Yacht Club Games descrive Mina the Hollower come un gioco decisivo

Considerando le vette che Yacht Club Games raggiunse quando Shovel Knight è arrivato, si potrebbe pensare che lo sviluppatore indie sarebbe ancora in una posizione piuttosto buona, ma evidentemente non è così. In un nuovo articolo di Bloomberg, si afferma che il prossimo titolo dello studio, Mina the Hollower, recentemente rimandato a tempo indeterminato, sia un gioco decisivo, in cui le scarse vendite potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso per lo studio.

Secondo il cofondatore e direttore dello studio Sean Velasco, si dice che Mina the Hollower sia "decisivo e decisivo. Se vendessimo 500.000 copie, allora saremmo stati a posto. Se vendessimo anche solo 200.000 copie, sarebbe davvero, davvero fantastico. Se vendessimo, tipo, 100.000, non sarebbe poi così bene."

Questo è qualcosa che la direttrice marketing Celia Schilling sembra confermare osservando che "la vostra azienda è forte quanto la vostra ultima partita".

Bloomberg poi è andato oltre spiegando che lo studio ha già subito ridimensioni e ha persino messo in pausa un secondo progetto, che si suppone sia un sequel 3D Shovel Knight, tutto perché ha "consumato la maggior parte del suo capitale".

Circostanze piuttosto disperate per quello che un tempo era uno degli studi indie più promettenti dell'industria. Ma è davvero tutto pessimista? Qui le cose si fanno un po' confuse, perché Velasco spiega anche che "se Mina fallisce, saremo ancora in giro" anche se poi avrebbero bisogno di ulteriori finanziamenti.

Non è chiaro quando Mina the Hollower verrà lanciato poiché il gioco non ha una data di uscita. Forse questo cambierà tra The Game Awards settimana? Che ne pensi?