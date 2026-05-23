Yacht Club "si è fatto prendere dalla febbre dell'IA" ma "non l'ha trovata molto efficace" per Mina the Hollower

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Con l'intelligenza artificiale che continua a diventare un argomento sempre più ampio e una tecnologia sempre più diffusa in ogni ambito sociale, la questione di come venga utilizzata nel settore dei videogiochi è anch'essa molto diffusa. A tal fine, con Mina the Hollower previsto per l'arrivo su PC e console il 29 maggio, abbiamo avuto il privilegio di parlare con lo sviluppatore Yacht Club Games per conoscere la sua posizione sull'uso dell'IA nello sviluppo e per il loro progetto imminente e atteso.

A tal fine, nell'intervista completa che potete vedere qui, abbiamo chiesto se l'IA fosse usata in Mina the Hollower, a cui lo Yacht Club ha spiegato che "si è presa dalla febbre dell'IA" ma ha deciso infine che non era "molto efficace per quello che stiamo facendo".

In dettaglio, il programmatore David D'Angelo ci ha detto: "Siamo tutti stati coinvolti nella febbre dell'IA come il resto del mondo, ma non l'abbiamo trovata molto efficace per quello che stiamo facendo. Forse il nostro lavoro non è così generico! Abbiamo trovato alcuni modi in cui può aiutare... come Google o un thesaurus di prese del sinore, ma non ha influenzato ciò che c'è nel nostro gioco."

Con il lancio di Mina the Hollower previsto per il 29 maggio, restate sintonizzati per ulteriori novità sul gioco mentre ci avviciniamo sempre di più al suo lancio completo e pubblico.