Yakuza 0 Director's Cut arriverà con doppiaggio in inglese e localizzazioni in altre lingue

HQ

Nintendo ha deciso di infrangere molti dei suoi dogmi questo pomeriggio, durante la presentazione di Nintendo Switch 2. Il prezzo di lancio della console è significativamente più alto di quanto previsto dagli analisti e i prezzi dei giochi first-party saranno ancora più alti rispetto ad altre piattaforme. Ma ha anche il pieno sostegno dei grandi sviluppatori ed editori di giochi in questa offerta. Capcom, Square Enix, da Software... tutti porteranno i loro successi più recenti (e alcune future esclusive) sulla nuova console, e Sega ha deciso di fare la sua parte con Yakuza 0 Director's Cut, la versione definitiva del famoso prequel del franchise Yakuza/Like a Dragon.

Ma questa edizione sarà ancora più speciale, non solo perché è il secondo titolo di Yakuza ad arrivare su Nintendo (cosa che pensavamo non sarebbe mai successa), ma anche perché in molti territori europei sarà la prima volta che lo vedremo localizzato in lingue diverse dall'inglese.

Esatto, i giocatori in Francia, Germania, Italia e Spagna (e ovviamente in America Latina) si divertiranno con il gioco per la prima volta nelle rispettive lingue. In effetti, RGG Studio non ha ancora confermato se questa versione di Yakuza 0 arriverà su più piattaforme, ma speriamo che lo faccia. E per coloro che in precedenza hanno apprezzato il gioco con il suo doppiaggio originale, per la prima volta verrà fornito anche con il doppiaggio inglese.

Yakuza 0 Director's Cut includerà anche filmati mai visti prima dalla storia delle origini di Kazuma Kiryu e Goro Majima, tra gli altri personaggi del franchise, oltre a una modalità multiplayer per 4 giocatori con 60 personaggi sbloccabili. Sarà disponibile dal lancio di Switch 2 il 5 giugno.