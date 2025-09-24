Yakuza Kiwami 3 confermato al RGG Summit e aggiunge contenuti inediti Dark Ties

HQ

Anche se la sorpresa è stata in qualche modo diluita dallo scivolone di qualche giorno fa, Ryu Ga Gotoku Studio non ha intenzione di rinunciare a celebrare il 20° anniversario del suo franchise più amato, Yakuza/Like a Dragon. Il capo dello studio Masayoshi Yokoyama ha dato il via all'evento trasmesso in streaming ieri sera, svelando prontamente l'uscita di Yakuza Kiwami 3 , la "migliore iterazione possibile" di Yakuza 3, originariamente rilasciata nel 2009.

Oltre a mostrarci quanto sia bella questa versione (più o meno nella stessa vena qualitativa di Yakuza 0: Director's Cut di qualche mese fa), Yakuza Kiwami 3 sarà accompagnato da un nuovissimo contenuto chiamato Dark Ties, tutto nuovo e incentrato sulla figura del cattivo di questo gioco, Miniera. Per parlare di questi nuovi contenuti, il regista di Kiwami e Dark Ties, Ryosuke Horii, ha iniziato dicendo di aver rielaborato Yakuza 3 da zero per dargli il trattamento Kiwami, oltre ad aggiungere nuovi filmati e battute vocali. Sono stati aggiunti anche altri minigiochi, oltre a una nuova modalità di battaglia per Kiryu chiamata Ryukyu, ispirata alle arti marziali di Okinawa, dove si svolge gran parte della sua storia.

Dark Ties aggiunge ulteriore contesto alla storia di Yakuza Kiwami 3 seguendo l'antagonista Yoshitaka Mine, il suo ingresso nel mondo criminale e la sua ascesa nel clan Tojo come leader del clan Hakuho. Mine si muove nel quartiere di Mamurocho e sarà in grado di svolgere tutti i tipi di attività lì, oltre ad avere il suo stile di combattimento ispirato alla boxe, oltre alla modalità Savage. Insieme alla storia di Dark Ties arriva una modalità di combattimento in stile colosseo chiamata Infernal Arena.

Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties arriveranno il 12 febbraio 2026 per PS4, PS5, Xbox Series, PC (Steam) e Nintendo Switch 2, e saranno localizzati in nuove lingue, dopo l'uscita di Yakuza Kiwami 1 e 2 su Nintendo Switch 2 il 13 novembre.

Yakuza 0 Director's Cut abbandona l'esclusività temporanea su Switch 2

È stato anche confermato all'RGG Summit 2025 di settembre che Yakuza 0 Director's Cut rilascerà la sua esclusiva temporanea su Nintendo Switch 2 (poiché è arrivato come titolo di lancio della console), e sarà anche rilasciato sia in versione digitale che fisica su PC, Xbox Series e PlayStation 5.