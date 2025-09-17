Yakuza Kiwami 3 sito ufficiale trapelato solo una settimana prima dell'RGG Summit al Tokyo Game Show

Ci sarebbe piaciuto fare i salti di gioia la prossima settimana mentre seguivamo RGG Summit, l'evento digitale dello studio responsabile del franchise Like a Dragon/Yakuza che si terrà la prossima settimana durante il Tokyo Game Show, ma qualche utente di Reddit molto attento ha scoperto che Ryu Ga Gotoku ha avuto una categoria trapelata sul suo sito web in Giappone chiamata Yakuza Kiwami 3 .

L'annuncio di questo terzo capitolo delle versioni rimasterizzate dell'originale Yakuza (e i cui primi due capitoli di Kiwami sono usciti rispettivamente nel 2016 e nel 2017) ha suscitato un'enorme gioia tra i fan, che hanno atteso molti anni questa conversione di Yakuza 3 ai controlli moderni.

Mentre Sega e RGG sono stati veloci a correggere l'errore, abbiamo uno screenshot mobile per dimostrare che Yakuza Kiwami 3 è reale, e stiamo solo aspettando di vedere il risultato finale e la data di uscita la prossima settimana.

È ora di tornare a casa.

Si spera che questo terzo capitolo arrivi anche su Nintendo Switch 2 contemporaneamente alle altre piattaforme, poiché le versioni native di Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 verranno rilasciate su Switch 2 il 13 novembre.

Pensi che vedremo l'intera serie originale di Yakuza adattata e migliorata con le versioni di Kiwami?