Yangwang U9Xtreme è ora il mondo fastets EV intorno al Nordschleife
L'EV cinese che ha battuto il record mondiale di velocità massima ha visitato l'Inferno Verde per doppiarlo in poco meno di sette minuti
Il produttore cinese di auto elettriche Yangwang e la sua hypercar quasi perversa U9Xtreme hanno già battuto un paio di record sudati e ora ne hanno tuonato uno nuovo, il più grande di tutti. L'auto ha ora doppiato il leggendario Nürburgring Nordschleife in 6:59.157 ed è quindi l'auto elettrica prodotta in serie più veloce al mondo. Al secondo posto c'è lo Xiaomi SU7 Ultra con il tempo di 7:04.957 e al terzo il Rimac Nevera con 7:05.298.