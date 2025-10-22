Yangwang U9Xtreme è ora il mondo fastets EV intorno al Nordschleife

HQ

Il produttore cinese di auto elettriche Yangwang e la sua hypercar quasi perversa U9Xtreme hanno già battuto un paio di record sudati e ora ne hanno tuonato uno nuovo, il più grande di tutti. L'auto ha ora doppiato il leggendario Nürburgring Nordschleife in 6:59.157 ed è quindi l'auto elettrica prodotta in serie più veloce al mondo. Al secondo posto c'è lo Xiaomi SU7 Ultra con il tempo di 7:04.957 e al terzo il Rimac Nevera con 7:05.298.

