Yasha: Legends of the Demon Blade arriverà in formato fisico quest'estate

Per i fan dell'azione e del fantasy giapponesi arriva Yasha: Legends of the Demon Blade , che combina RPG d'azione con meccaniche roguelite ed è ambientato nell'era Edo giapponese. Arriverà in formato fisico per Nintendo Switch e PlayStation 5 il 18 giugno 2025. Mentre la versione digitale, sempre su PC, arriverà prima, il 24 aprile.

Il titolo mira a offrire combattimenti dinamici insieme a una narrazione che avvolge il giocatore nel Giappone feudale, dove umani e demoni sono impegnati in una lotta che ha raggiunto il suo apice. Quando appare la Volpe a Nove Code, ne consegue il caos e il mondo viene lasciato nelle mani di coloro che sono abbastanza coraggiosi da brandire la sua spada.

Le caratteristiche principali includono:



Personaggi con la loro storia e stili di combattimento unici che danno al titolo rigiocabilità .

.

Padroneggia e combina le armi per affrontare orde di creature soprannaturali con azione frenetica e un tocco di strategia.

le armi per affrontare orde di creature soprannaturali con azione frenetica e un tocco di strategia.

Visita il Festival dei Demoni, dove puoi interagire con loro in un regno alternativo e ottenere risorse aggiuntive.



Inoltre, il titolo sarà disponibile con sottotitoli in inglese e i preordini sono ora aperti nei negozi specializzati.