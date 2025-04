Yasha: Legends of the Demon Blade è leggermente ritardato su tutte le piattaforme per una buona ragione

Il gioco di ruolo d'azione indie ispirato al folklore giapponese Yasha: Legends of the Demon Blade ha annunciato un cambiamento nei suoi piani di rilascio. Il gioco, la cui uscita è prevista per il 24 aprile, ha dovuto spostare la sua data di uscita al 15 maggio all' ultimo minuto. A quanto pare, la domanda per l'edizione limitata del gioco ha superato le aspettative dello studio e ora deve lavorare doppiamente duramente per rendere tutti i contenuti del gioco disponibili su PC, PS5 e Nintendo Switch allo stesso tempo.

Secondo il post sulla pagina Steam del gioco, i contenuti fisici promessi inizieranno a essere spediti a metà aprile, ma i codici digitali del gioco saranno quelli spediti a maggio. D'altra parte, l'edizione fisica del gioco su console rimane invariata a fine giugno.

Puoi dare un'occhiata al trailer di Yasha: Legends of the Demon Blade qui sotto.