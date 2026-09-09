Yaya Touré diventerà il primo allenatore africano a guidare una squadra di UEFA Champions League questa sera

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La partita PSG vs. Slovan Bratislava di oggi in Champions League farà la storia: Yaya Touré, l'ivoriano 43enne in panchina della squadra slovacca, diventerà il primo allenatore africano a guidare una squadra nel tabellone principale della UEFA Champions League.

Touré fa anche il suo debutto da allenatore quest'anno, essendo stato ingaggiato dallo Slovan Bratislava lo scorso luglio, e attualmente è quarto nella Super Liga slovacca, con quattro vittorie e due sconfitte, oltre a portare la squadra in Champions League nelle fasi di qualificazione. Dal 2020, Touré è allenatore assistente per il Leyton Orient in Inghilterra, l'Olimpik Donetsk in Ucraina, l'Akhmat Grozny in Russia, lo Standard Liège in Belgio e la nazionale saudita.

Naturalmente, Touré ha vinto la Champions League a sua volta, con il FC Barcelona nel 2009. La sua carriera da giocatore lo ha portato anche a Monaco, Pireo (Olympiacos) e Manchester City, prima di ritirarsi come giocatore nel Qingdao F.C., in Cina.