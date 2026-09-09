Yaya Touré diventerà il primo allenatore africano a guidare una squadra di UEFA Champions League questa sera
Yaya Touré ha portato lo Slovan Bratislava alla UEFA Champions League dopo aver accettato il ruolo.
La partita PSG vs. Slovan Bratislava di oggi in Champions League farà la storia: Yaya Touré, l'ivoriano 43enne in panchina della squadra slovacca, diventerà il primo allenatore africano a guidare una squadra nel tabellone principale della UEFA Champions League.
Touré fa anche il suo debutto da allenatore quest'anno, essendo stato ingaggiato dallo Slovan Bratislava lo scorso luglio, e attualmente è quarto nella Super Liga slovacca, con quattro vittorie e due sconfitte, oltre a portare la squadra in Champions League nelle fasi di qualificazione. Dal 2020, Touré è allenatore assistente per il Leyton Orient in Inghilterra, l'Olimpik Donetsk in Ucraina, l'Akhmat Grozny in Russia, lo Standard Liège in Belgio e la nazionale saudita.
Naturalmente, Touré ha vinto la Champions League a sua volta, con il FC Barcelona nel 2009. La sua carriera da giocatore lo ha portato anche a Monaco, Pireo (Olympiacos) e Manchester City, prima di ritirarsi come giocatore nel Qingdao F.C., in Cina.