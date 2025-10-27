Yellowstone Il creatore Taylor Sheridan si separerà dalla Paramount nel 2028 per unirsi alla Universal

HQ

Chiunque abbia un abbonamento a Paramount+ avrà probabilmente familiarità con il lavoro di Taylor Sheridan. Ha creato o ha avuto una mano importante nella creazione di molti degli spettacoli più popolari e popolari di quella piattaforma di streaming, sia che si tratti del colosso Yellowstone, o anche Mayor of Kingstown, Landman, Tulsa King, Lioness, 1883 o 1923. Inutile dire che la maggior parte degli spettacoli che probabilmente guardi su Paramount+ provengono dalla mente di Sheridan.

E il motivo per cui ne parliamo è perché Puck News ora riporta che Sheridan e Paramount alla fine si separeranno. Quando l'attuale accordo tra i due si concluderà nel 2028, Sheridan passerà da Paramount e porterà invece il suo talento a NBCUniversal per aiutare il gigante della produzione rivale a realizzare film e televisione.

La ragione dietro questo cambiamento sembra essere uno scontro di opinioni tra Sheridan e Paramount, poiché il nuovo regime ai vertici della società di produzione ha fatto pulizia e ha posto domande sullo scrittore/produttore. Ciò ha portato a dubbi sul futuro, che sono stati messi in atto a causa del contratto cinematografico separato di Sheridan con Paramount che scadrà a marzo. Ciò significa che da aprile 2026 Sheridan non produrrà più sceneggiature cinematografiche per Paramount e poi, circa due anni dopo, smetterà di fare televisione anche per l'azienda.

L'esatta portata e natura dell'accordo con Universal non è menzionata, ma questo è senza dubbio enorme per la società rivale, e pone anche la domanda su cosa Paramount farà per riempire il vuoto, specialmente sulla sua piattaforma di streaming che ha un'offerta più scarna rispetto a gran parte della concorrenza.