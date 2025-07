Yeray Álvarez dell'Athletic Club, positivo all'antidoping causato dal trattamento contro la caduta dei capelli

HQ

Yeary Álvarez, giocatore spagnolo dell'Athletic Club Bilbao, è risultato positivo a un test antidoping effettuato dalla UEFA prima della semifinale di Europa League contro il Manchester United. Il giocatore è stato temporaneamente sospeso, e ha negato categoricamente di aver assunto sostanze proibite, offrendo invece una spiegazione: la positiva è stata una contaminazione accidentale dovuta a un trattamento che prende contro la caduta dei capelli.

Ad Álvarez è stato diagnosticato un cancro ai testicoli nel dicembre 2016. Ha subito un rapido intervento chirurgico ed è tornato sul campo di calcio in un mese e mezzo, ma poco dopo ha dovuto sottoporsi a chemioterapia. Quando è arrivato mesi dopo, l'intera squadra si è rasata la testa in segno di solidarietà.

Da allora Álvarez è stato sottoposto a un trattamento contro l'alopecia. "Dopo aver studiato il caso, abbiamo confermato che il risultato positivo era dovuto alla mia ingestione involontaria di un farmaco preventivo per la caduta dei capelli che conteneva una sostanza proibita".

Il suo caso è attualmente in fase preliminare, quindi non può fornire ulteriori informazioni sul caso, ma nel frattempo è stato temporaneamente sospeso. "È stato un duro colpo e non potevo crederci, visto che non ho mai preso sostanze vietate". L'Athletic ha inviato un messaggio di sostegno per "l'errore umano" di Yeray.