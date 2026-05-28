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Yerba Buena proviene dallo sviluppatore indie berlinese Mad About Pandas ed è un surreale puzzle-platform in prima persona ambientato in un videogioco pieno di bug. Assumi il ruolo di Barbara, nota anche semplicemente come Barb, che vive la sua vita come NPC in un videogioco che non viene più aggiornato, il che significa che i bug e i glitch del gioco non vengono risolti e stanno iniziando a comparire in tutta la città.

Il gioco è ambientato nella San Francisco degli anni '70 e Barb e i suoi amici stanno lottando per impedire che il famoso Yerba Buena Park della città venga sostituito, come previsto, da un enorme edificio per uffici. Tuttavia, Barb e i suoi amici si ritrovano improvvisamente coinvolti in un caso cupo che coinvolge rapimento e una gang locale di motociclisti, e da lì le cose iniziano a prendere ritmo.

Dato che Barb vive in un videogioco, incontrano strani glitch e bug lungo il percorso, e questi sono piuttosto divertenti per gli appassionati di videogiochi come noi. Non li rivelerò qui, ma posso dire che si imbatte in un tipo chiamato Tee, che non si è mosso per tutta la settimana perché è bloccato in una classica posa a T. Trova anche i log degli sviluppatori di Arne di Pyramid Interactive, che una volta ha lavorato al gioco in cui vive Barb, e qui lo senti parlare dei bug presenti nel gioco e se dovrebbero essere corretti. Tutta questa situazione, con il gioco ambientato all'interno di un altro videogioco, è piuttosto divertente, ma purtroppo non viene mai davvero messa in scena in modo efficace.

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D'altra parte, il trucco più grande del gioco è l'"Oscillatore", che Barb trova all'inizio del gioco. È un congegno simile a un'arma che può manipolare l'ambiente copiando movimenti e/o proprietà fisiche da altre parti dell'ambiente. Funziona permettendoti di copiare un movimento o una proprietà fisica da aree selezionate dell'ambiente e applicarle ad altri oggetti selezionati intorno a te. I movimenti possono essere una giostra rotante al luogo fieristico cittadino o un'insegna meccanica pubblicitaria dove un logo si muove su e giù.

Quindi, come si può usare questo? Un buon esempio è che, all'inizio del gioco, devi spostare un'auto parcheggiata dall'altra parte della strada per poterla usare e salire sul tetto di un piccolo edificio. Pertanto, con l'oscillatore, puoi copiare il movimento di altre auto alla fine della strada, che stanno viaggiando da destra a sinistra, e poi copiare questo movimento sull'auto parcheggiata in modo che si muova nella stessa direzione, cioè dal lato destro della strada a quello sinistro. Puoi influenzare molte altre cose - anzi, intere sezioni di case ed edifici - con movimenti di ascensori, eliche nei sistemi di ventilazione e molte altre cose.

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Successivamente, l'Oscillatore acquisisce diverse nuove abilità; Ad esempio, puoi far sparire le cose nel nulla copiando le proprietà del vapore da una bocchetta o da una macchina del caffè in un ufficio e applicandole a un edificio, che poi si dissolve nell'aria, proprio come fa il vapore. Puoi anche applicare in seguito le proprietà di un castello gonfiabile o di un trampolino, permettendoti di saltare in alto calpestando oggetti selezionati che hanno questa proprietà.

Sulla carta, sembra piuttosto entusiasmante, ma non è proprio così nella realtà. È difficile capire esattamente cosa non va, ma c'è qualcosa che sembra "strano" quando gioco Yerba Buena. A volte sembra che gli enigmi non funzionino esattamente come dovrebbero, ma questo può essere difficile da capire, poiché diversi enigmi possono essere piuttosto difficili da comprendere. Anche se fai ciò che sembra ovviamente giusto, è come se certi enigmi semplicemente non funzionassero o fossero molto restrittivi, quindi la soluzione deve essere eseguita esattamente nel modo giusto, e non è sempre chiaro cosa il gioco voglia che tu faccia.

Gli enigmi possono essere difficili, ma devono esserlo per la giusta ragione. In Yerba Buena spesso risultano frustranti per i motivi sopra menzionati, e a questo si aggiungono la prospettiva in prima persona, che non aiuta il gioco, e la fisica macchinosa, soprattutto nei puzzle più complessi più avanti nel gioco, dove diverse proprietà dell'Oscillatore devono essere combinate.

Il gioco ti incoraggia a esplorare e sperimentare per trovare la soluzione dei vari enigmi, così non vieni penalizzato quando muori, il che è piacevole. Tuttavia, è frustrante quando hai capito la soluzione ma semplicemente non riesci a farla a causa di comandi imprecisi, fisica macchinosa, enigmi restrittivi e una visuale in prima persona che può ostacolare ciò che ti serve. Di conseguenza, alcuni enigmi del gioco finiscono per essere più frustranti di quanto fossero interessanti da risolvere e questo non dovrebbe essere il caso in un gioco di enigmi.

Le immagini in Yerba Buena sono abbastanza semplici, ma funzionano. Le cose possono diventare piuttosto caotiche quando usi l'oscillatore per spostare grandi sezioni di vari edifici, ma il motore di gioco può gestirlo. Le animazioni dei personaggi e degli oggetti nell'ambiente sono molto meccaniche e rigide, conferendo al gioco un aspetto leggermente grezzo; Nel complesso, Yerba Buena ha un'atmosfera un po' macchinosa, e sembra che gli sviluppatori abbiano preso più di quanto potessero sopportare.

Yerba Buena si basa su un'idea divertente, ma purtroppo non è molto divertente da giocare. Come detto prima, è difficile capire esattamente cosa non va, ma l'intera cosa sembra un po' "strana" e il gioco non si incastra mai del tutto. I vari enigmi possono sembrare illogici, i controlli e le meccaniche possono ostacolare la loro soluzione, e il gioco ha una sensazione leggermente rigida e meccanica.

Non sconsiglierei in alcun modo Yerba Buena, e se sei un appassionato di puzzle e vuoi provare un tipo diverso di gioco di puzzle, allora prova pure questo, ma preparati a frustrarti da qualche enigma a volte illogico, meccaniche goffe e una visuale in prima persona che rende il tutto un po' più complicato di quanto dovrebbe essere.

Yerba Buena è un discreto gioco di puzzle con un buon concetto di base, che purtroppo non decolla del tutto, e finisce per sembrare più un duro lavoro che un intrattenimento, ed è un peccato. E il prezzo ragionevole di poco meno di £21 non può cambiare questo.