Yerba Buena mostra il suo gameplay scatenato e rilascia una demo gratuita su Steam

HQ

Ci sono molti giochi platform puzzle, ma esperienze narrative come quelle di Yerba Buena sono rare e distanti tra loro. Il titolo platform puzzle ha svelato un nuovo trailer al Galaxies Spring Showcase, e questa volta si concentra sulle sue uniche meccaniche di comportamento 'copia e incolla'.

Nel caso non lo sapessi, in Yerba Buena, sviluppato da Mad About Pandas, interpreti Barb, un PNG umano dimenticato intrappolato in un videogioco che deve prendere le redini e cercare di salvare la città di San Francisco usando la sua arma, l'Oscillatore. Con quest'arma, puoi 'copiare' un comportamento desiderato da un oggetto e applicarlo a un altro. Sembra strano, vero? Ma sembra davvero divertente... E se non mi credi, dai un'occhiata al trailer qui sotto.

E se questo non ti ha ancora convinto del tutto (o se invece non puoi aspettare di giocarci), dovresti sapere che una demo del gioco è appena stata rilasciata su Steam, che puoi consultare qui.

Yerba Buena arriverà su PC, PS5 e Xbox Series il 26 maggio. Vuoi unirti alla follia?