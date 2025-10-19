Yoda doveva originariamente essere blu, secondo gli archivi di Star Wars

"Blu, lo sono. Puffo, non lo sono". Quando pensiamo a strani ragazzini verdi, Yoda è la crema del raccolto. Parla in modo divertente, è piccolo e ha tante rughe quanto dieci nonni. Tuttavia, per il concetto iniziale della sua introduzione ne L'Impero colpisce ancora, Yoda era blu.

Secondo gli archivi studiati da The Guardian (e catturati da GamesRadar), il design originale di Yoda ha visto il suo colore cambiare molto durante la fase di concetto. Poi, nella sceneggiatura iniziale viene descritto come avente un colore bluastro.

Ad un certo punto, è stato deciso che non sarebbe stato blu e che il pupazzo realizzato per il personaggio sarebbe stato verde. Non sappiamo esattamente cosa abbia portato a quella decisione, ma le prime immagini di Yoda lo fanno anche sembrare molto diverso oltre al blu. Ha una corporatura più snella, capelli più lunghi e sembra mancare dello strano modo di parlare che adotta nel film.

Pensi che uno Yoda blu avrebbe potuto funzionare?