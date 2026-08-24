Yomif Kejelcha, la seconda persona a correre una maratona in meno di due ore, batte un nuovo record mondiale

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Yomif Kejelcha, l'uomo che si è classificato secondo alla Maratona di Londra in aprile, solo 11 secondi dopo Sabastian Sawe, diventando i primi due uomini a superare la barriera delle due ore nella maratona, ha ora battuto il record mondiale nella mezza maratona maschile di 29 secondi (secondo miglior tempo di sempre e miglior tempo di sempre per un debuttante nella distanza della maratona).

L'etiope, 29 anni, ha corso la mezza maratona a Buenos Aires domenica in 56 minuti e 51 secondi, battendo il precedente record mondiale, battuto dall'ugandese Jacob Kiplimo a marzo a Lisbona (57 minuti e 20 secondi).

Kejelcha in realtà riconquista il record mondiale per mezza maratona, stabilito da lui stesso a Valencia nell'ottobre 2024 (57:30). L'anno scorso a Barcellona, Kiplimo ha registrato 56:42, ma non è stato possibile ratificare come record mondiale perché le condizioni della gara non erano pienamente conformi alle regole del World Athletics. La gara di domenica a Buenos Aires si è disputata in condizioni meteorologiche favorevoli di 6°C, ha confermato World Athletics.