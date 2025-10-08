HQ

Quando un certo numero di ex dipendenti di Rare ha fondato il proprio studio di giochi nel 2015, hanno accarezzato l'idea di realizzare un sequel di Banjo-Kazooie, che avevano sostenuto quando erano impiegati da Rare. Anche se non potevano usare il nome, poiché Rare ne aveva i diritti, potevano usare la loro vasta esperienza per creare un gioco che avrebbe potuto benissimo essere un sequel del classico Rare. Il risultato è stato lo studio di gioco Playtonic e il gioco che sognavano di realizzare era il platform 3D Yooka-Laylee, che è stato rilasciato nella primavera del 2017.

Stiamo scrivendo nel 2025 e per celebrare il 10° anniversario della fondazione di Playtonic, gli stessi creatori hanno ora consegnato un remake completo del gioco che ha contribuito a definire lo studio che sono oggi. Yooka-Replaylee è un omaggio all'originale Yooka-Laylee ed è un classico platform 3D che mi riporta indietro di 25-30 anni, nel bene e nel male. Ma soprattutto in meglio.

Giochi nei panni del duo della lucertola Yooka e del pipistrello Laylee, che stanno dando la caccia al male Capital B, una grande ape malvagia che ha rubato The One Book - il libro per domarli tutti, si potrebbe dire. Tutto ciò che è scritto in quel libro si avvera, quindi sarebbe piuttosto brutto se un cattivo come Capital B mettesse le mani... o ali, su quel libro. In effetti, ha rubato tutti i libri del mondo intero in modo da poter riscrivere l'universo.

Annuncio pubblicitario:

Fortunatamente, ben 300 pagine del grande libro sono riuscite a strapparsi prima che Capital B entrassero in possesso di esso, e queste sono ora sparse in un certo numero di mondi grandi ed estesi. Le pagine sono per lo più nascoste dietro enigmi, alcune di esse sono state catturate dagli scagnozzi di Capital B, mentre altre sono appena atterrate in luoghi difficili da raggiungere. Yooka e Laylee ora intraprendono una grande e pericolosa avventura per trovare tutte le 300 pagine.

I nostri due amici viaggiano attraverso una manciata di livelli/mondi piuttosto grandi e sono semplicemente pieni fino all'orlo di enigmi, sfide, un sacco di personaggi divertenti per cui risolvere compiti, un'ampia varietà di minigiochi e boss da sconfiggere. Ovunque ci sono monete nascoste, penne nascoste, ghostwriter nascosti, misteriose creature luminose da catturare e le pagine mancanti del libro. Infine, ci sono anche alcune monete di gioco per alcune vecchie macchine arcade che sono posizionate in giro, così puoi giocare a dei piccoli giochi arcade divertenti con il dinosauro Rextro al centro.

Annuncio pubblicitario:

In questo remake, i livelli sono stati riempiti con ancora più cose di prima. Innanzitutto, ora ci sono 300 pagine salvate, rispetto alle 145 pagine del gioco originale del 2017. Molte delle sfide relative ai livelli sono state ridisegnate, ci sono nuovi nemici e nuove chicche nascoste da trovare, e i livelli sono stati generalmente sottoposti a una seria revisione, sebbene siano fortemente basati su quelli del gioco originale.

Uno dei problemi del gioco originale era che i mondi erano in realtà così grandi che era difficile orientarsi e ci voleva molto tempo per muoversi, ma il remake ha risolto il problema con Mark the Bookmark, un segnalibro che puoi svegliare - Mark è sempre addormentato quando lo incontri - e i vari segnalibri fungono da punti di viaggio veloce che puoi usare se volere. È una buona aggiunta, che puoi anche ignorare se preferisci giocare nel modo in cui è stato progettato il gioco originale.

Oltre al tradizionale gameplay platform 3D, ci sono, come accennato in precedenza, molti minigiochi in giro. Oltre alle divertenti macchine arcade, puoi anche salvare uno scheletro dall'essere bollito vivo dai cannibali, aiutare una nuvola con problemi di minzione, partecipare a quiz show, correre su vecchi carrelli da miniera insieme a Kartos (la risposta dei carrelli da miniera a Kratos ) e molto altro ancora nella caccia alle pagine mancanti. I minigiochi sono semplici e a volte abbastanza veloci, ma sono divertenti e creano una buona varietà per il gioco.

Nonostante il suo aspetto amichevole, Yooka-Replaylee non è un gioco particolarmente facile, soprattutto non per i giocatori più giovani della famiglia. Tuttavia, c'è un modo per aggirare questo problema, con 35 diversi cosiddetti Vendi Tonics che puoi acquistare. Questi possono rendere il gioco più facile, ma anche più difficile se si desidera una sfida più ripida. Ad esempio, ci sono tonici che rimuovono tutti i cuori, tranne uno, dal tuo misuratore di energia e un altro che dà più energia ai nemici, e se lo vuoi più facile, ci sono altri tonici che danno tre cuori in più alla tua energia e che fanno sì che i nemici abbiano bisogno di un solo colpo per morire. Infine, ci sono anche tonici che danno ai nemici grandi occhi finti divertenti, uno che dà alla grafica un aspetto a 8 bit, un aspetto CRT o rende la grafica in bianco e nero. Ci sono molti tonici divertenti che puoi sbloccare e inoltre ci sono più di 100 diversi capi di abbigliamento per i tuoi partner goffi, quindi c'è molto con cui giocare qui.

Yooka-Replaylee Potrebbe non essere molto diverso dagli altri giochi del genere, ma forse la cosa più importante è che trasuda gioia di gioco, inventiva e buona energia dall'inizio alla fine. Anche se la telecamera può stuzzicare un po' e alcune delle sfide sono un po' frustranti, non puoi arrabbiarti con questo gioco. Si tratta di esplorare, di giocare e si scoprono praticamente costantemente cose nuove. È difficile non sorridere dell'umorismo secco o quando i nostri due personaggi si lanciano in un buon ping-pong verbale con Shovel Knight e sottolineano che il suo umorismo è piatto quanto la sua grafica pixel.

Ne abbiamo già parlato un po', ma Yooka-Relaylee è stato aggiornato in diverse aree rispetto all'originale. Oltre alle cose che abbiamo già toccato, Yooka e Laylee in questa nuova versione hanno accesso al loro set completo di mosse fin dall'inizio, hanno anche avuto nuove mosse aggiunte, i controlli sono stati rafforzati, la storia è stata riscritta un po' (con riferimenti divertenti al primo gioco), E le macchine arcade sono ora riunite anche in una sala giochi, dove si corre e si gioca con loro mentre le si sblocca nei diversi livelli.

Anche la grafica è stata pesantemente aggiornata. Questo vale per le nuove texture di gioco, i nuovi menu, una nuova interfaccia, molti nuovi oggetti nell'ambiente e l'erba, la neve e la nebbia sul terreno che ora reagiscono ai nostri due eroi quando si muovono, specialmente il modo in cui la nebbia si muove sembra abbastanza convincente: la neve, non così tanto. La grafica è giocosa e allegra come il resto del gioco, i colori sono vivaci e i tanti personaggi diversi sono ben progettati e non spaventeranno nessuno.

Anche il suono è eccellente, con buone voci e una colonna sonora che proviene da David Wise, che era dietro la colonna sonora di Donkey Kong Country e Grant Kirkhope, che ha fatto musica per Banjo-Kazooie e hanno creato una colonna sonora classica che si adatta molto bene al tono leggero del resto del gioco. In questo remake, la colonna sonora è stata ri-registrata dal Czech Philharmonic Orchestra a Praga, ma la colonna sonora originale può essere aperta tramite questi tonici come accennato in precedenza.

Yooka-Replaylee è un remake davvero completo ed è un meraviglioso assaggio del passato. La gioia di giocare trasuda dappertutto, tuttavia, i giocatori di oggi potrebbero essere frustrati dal non essere tenuti per mano e costantemente guidati nella giusta direzione con frecce direzionali. Tuttavia, Yooka-Replaylee riguarda l'esplorazione, il gioco e il divertimento e non arrivare alla fine il più rapidamente possibile.

Yooka-Replaylee è un'oasi di gioco e gioia nella folla di grigi giochi di ruolo d'azione e Dark Souls cloni che otteniamo in abbondanza e anche se ci sono ancora alcuni problemi con la telecamera e il gioco non rivoluziona il genere, questo è uno dei migliori giochi che puoi ottenere nel 2025 se ti mancano i vecchi platform 3D classici di un'epoca passata.