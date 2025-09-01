Yooka-Replaylee verrà lanciato all'inizio di ottobre

HQ

Lo sviluppatore Playtonic aveva regolarmente detto ai fan che l'edizione definitiva migliorata di Yooka-Laylee, nota come Yooka-Replaylee, sarebbe arrivata su PC e console quest'anno, ma verso la fine di agosto non avevamo ancora una data precisa né una finestra da cerchiare sui nostri calendari.

La situazione è cambiata durante il fine settimana, poiché Playtonic ha rivelato che Yooka-Replaylee verrà lanciato completamente su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 il 9 ottobre.

Ci sarà una versione completamente digitale e una versione fisica del gioco, e chiunque possedesse in precedenza Yooka-Laylee su un dispositivo di ultima generazione sarà in grado di accaparrarsi Yooka-Replaylee per una frazione del prezzo, poiché Playtonic offre uno sconto del 30% per chiunque faccia il salto.

In caso contrario, è stato confermato che il gioco sarà disponibile su Switch 2 con il gioco completo sulla cartuccia e non come Game Key Card.

Per quanto riguarda il prezzo, ci è stato detto che si aggirerà a $ 29,99 per l'edizione digitale e $ 49,99 per quella fisica, che è supportata da una "selezione di chicche esclusivamente per la vendita al dettaglio".

Giocherai a Yooka-Replaylee a ottobre?