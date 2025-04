Yoon della Corea del Sud è stato rimosso dall'incarico a causa della legge marziale

HQ

Le ultime notizie sulla Corea del Sud . Il paese è entrato in un periodo di transizione politica dopo che il presidente Yoon Suk Yeol è stato rimosso all'unanimità dall'incarico dalla Corte costituzionale, in seguito alla sua controversa dichiarazione della legge marziale alla fine dello scorso anno.

La sentenza, che ha confermato l'impeachment del parlamento, ha gettato il paese nell'incertezza proprio mentre affronta tensioni economiche e regionali. Il primo ministro Han Duck-soo assume ora il ruolo di presidente ad interim.

Mentre le fazioni si raggruppano e le campagne elettorali si accendono, l'attenzione si sposta sulle figure polarizzanti in lizza per la presidenza, nessuna più importante del contendente liberale Lee Jae-myung, i cui problemi legali rispecchiano il caos politico in generale.