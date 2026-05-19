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È passato molto tempo dall'ultima volta che ho giocato a un gioco più adatto alle famiglie di Yoshi and the Mysterious Book. Questo è un platform praticamente senza difficoltà, dato che non puoi né morire né subire danni, e non ci sono nemici da tenere d'occhio. Yoshi and the Mysterious Book è un gioco rivolto ai giocatori più giovani, ma probabilmente sarà anche un gioco che divide le opinioni.

Un enorme libro con un monocolo arcobaleno e un grande baffi, conosciuto come Mr Encyclopedia, o semplicemente Mr E per i suoi amici, cade dal cielo e atterra proprio dove vivono Yoshi e gli altri suoi amici Yoshi. Il signor E è sempre stato curioso di sapere cosa sia effettivamente scritto sulle sue pagine e, dato che un libro, come sappiamo, non può leggersi da solo, chiede ai curiosi Yoshi se vorrebbero aiutarlo a esplorare le sue pagine.

Naturalmente sono felici di farlo, e ora ti metti in viaggio per esplorare una serie di pagine/mondi a tema diversi, abitati da una varietà di animali misteriosi. Ogni animale ha il suo livello, e i livelli sono incentrati sul singolo animale in termini di gameplay. Ad esempio, potrebbe esserci una rana con una grande bocca rotonda che può formare enormi bolle di sapone, nelle quali Yoshi può saltare e quindi fluttuare su piattaforme alte che altrimenti non avrebbe potuto raggiungere. Ecco perché il livello è progettato in modo molto verticale. Potrebbe anche essere una grande pianta carnivora che Yoshi può cavalcare sulla schiena, e quel livello è pieno di farfalle, vari insetti e altre cose su cui la pianta affamata può balzare con l'aiuto di Yoshi. I livelli sono quindi progettati per adattarsi perfettamente all'animale in questione e alle sue caratteristiche speciali.

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Devi capire da solo qual è l'abilità speciale di ogni animale, a cosa puoi usarla e quali altre attività creative il corso può offrire. Il gioco non aiuta, perché devi capirlo da solo esplorando, giocando ed essendo creativo. È abbastanza facile capire qual è l'abilità speciale dell'animale, ma com'è la pianta carnivora, per esempio (a parte le farfalle)? Cosa succede quando ci salti sopra? Cosa succede quando la lanci - per esempio, in un lago pieno di pesci? Cosa succede quando gli metti un peperoncino nella bocca grande? Che sapore ha davvero? Cosa succede realmente quando ti nascondi nell'erba alta? Cosa succede se mangia le piccole nuvole felici che fluttuano intorno? Queste cose, e molte, molte altre, devi capirle da solo, ed è proprio questo il fascino di Yoshi and the Mysterious Book: devi trovare tutte le risposte giocando.

In ogni livello ci sono molte cose da esplorare e cercare di trovare - i giocatori più giovani potrebbero accontentarsi di trovare solo una manciata di queste cose e poi andare oltre, dato che praticamente non c'è progressione nel gioco. Tuttavia, guadagni stelle per ogni scoperta che fai, e queste stelle aiutano a sbloccare nuovi mondi; Ma il gioco è molto generoso con queste stelle, quindi non passa molto tempo prima che una grande parte dei diversi mondi venga sbloccata. Se invece sei un giocatore più esperto, puoi cercare di trovare tutto nei livelli - e questo richiede sia pazienza che abbastanza ingegnoso, ma non è qualcosa che riesca davvero a tenere un adulto incollato.

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Diversi livelli (e le creature associate) funzionano piuttosto bene, ma ce ne sono anche alcuni che funzionano molto peggio. La pianta carnivora menzionata prima è davvero divertente da usare, così come una creatura da pescatore comica, e c'è anche un piccolo animale combattivo che diventa sempre più rosso man mano che lo porti con te, prima di esplodere, il che è anche piuttosto divertente.

D'altra parte, ce ne sono altri molto più ordinari, e alcuni sono addirittura noiosi o frustranti da giocare - ad esempio, alcuni gabbiani confusi che non sono né particolarmente inventivi né particolarmente divertenti da usare. Quindi è un po' altalenante dal punto di vista del gameplay, ma fortunatamente puoi sempre saltare a un altro livello senza che questo influisca sui tuoi progressi nel gioco.

Le mosse di Yoshi sono in gran parte le stesse di altri giochi con il piccolo dinosauro verde; può mangiare oggetti che gli danno una scorta di uova di dinosauro da lanciare, può saltare e planare su lunghe distanze con il suo familiare "Flutter Jump", e può battere forte a terra per distruggere casse e altri oggetti. Come nuova caratteristica, però, può anche raccogliere oggetti o vari animali e portarli sulla schiena - e così facendo può sfruttare le abilità di questi animali, che sono la meccanica centrale di Yoshi and the Mysterious Book.

Il gioco ha un aspetto piuttosto distintivo, con la grafica quasi simile a un fumetto disegnato a mano, e sebbene lo stile sia piuttosto coerente, non ha mai davvero catturato la mia immaginazione. D'altra parte, il design del libro del signor E è davvero bello, così come i numerosi schizzi delle scoperte che fai lungo il percorso, mentre sono scritti nelle pagine del libro del signor E. L'audio è, purtroppo, piuttosto mediocre; la colonna sonora viene ripetuta troppo spesso, e il suono che Yoshi fa durante il suo 'Flutter Jump' può farti impazzire dopo un po'.

Yoshi and the Mysterious Book non è proprio il mio genere di gioco, ma posso vedere - e apprezzare - cosa Nintendo sta cercando di fare qui: cioè creare un gioco per giocatori più giovani in cui praticamente tutte le barriere siano state rimosse. Il gameplay ha alti e bassi; È un gioco che incoraggia il gioco e l'esplorazione, ma il livello di difficoltà inesistente probabilmente dividerà le opinioni.

I giocatori più esperti POSSONO certamente giocarci, ma la sfida consiste unicamente nel trovare tutto in ogni livello, e devi essere preparato al fatto che il gioco ha praticamente nessun livello di difficoltà se scegli di immergerti in Yoshi and the Mysterious Book per Nintendo Switch 2.