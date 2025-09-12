Yoshi and the Mysterious Book annunciato per la primavera 2026

HQ

Yoshi tornerà ad essere la star dello show nel prossimo futuro. Durante l'edizione di oggi di Nintendo Direct, ci è appena stato presentato un nuovo gioco chiamato Yoshi and the Mysterious Book, e sarà un platform 2D con uno stile artistico carino e che verrà lanciato il Nintendo Switch 2.

La trama sembra ruotare attorno a Yoshi che aiuta uno strano libro noto come Mr. E a capire i segreti e le conoscenze che sono intrappolate tra le sue pagine. Naturalmente, Mr. E non può vedere queste informazioni da solo poiché i suoi occhi sono sulla copertina del libro, il che significa che Yoshi deve saltare nelle storie per poterle vivere e fornire le informazioni.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio di Yoshi and the Mysterious Book qui sotto, prima del suo lancio nella primavera del 2026.