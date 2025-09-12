Yoshi and the Mysterious Book annunciato per la primavera 2026
Il platform 2D metterà ancora una volta l'adorabile dinosauro verde al centro della scena.
Yoshi tornerà ad essere la star dello show nel prossimo futuro. Durante l'edizione di oggi di Nintendo Direct, ci è appena stato presentato un nuovo gioco chiamato Yoshi and the Mysterious Book, e sarà un platform 2D con uno stile artistico carino e che verrà lanciato il Nintendo Switch 2.
La trama sembra ruotare attorno a Yoshi che aiuta uno strano libro noto come Mr. E a capire i segreti e le conoscenze che sono intrappolate tra le sue pagine. Naturalmente, Mr. E non può vedere queste informazioni da solo poiché i suoi occhi sono sulla copertina del libro, il che significa che Yoshi deve saltare nelle storie per poterle vivere e fornire le informazioni.
Dai un'occhiata al trailer di annuncio di Yoshi and the Mysterious Book qui sotto, prima del suo lancio nella primavera del 2026.