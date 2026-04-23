Yoshi and the Mysterious Book offre sei minuti accoglienti di gioco

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Man mano che si avvicina l'uscita di un gioco, è comune che gli sviluppatori pubblichino un Trailer Panoramico per darci uno sguardo rapido sui molti aspetti che il gioco ha da offrire, così da capire che tipo di titolo sia. Nintendo sta ora seguendo l'esempio con un Trailer Panoramico dedicato a Yoshi and the Mysterious Book.

Sarà lanciata il 21 maggio e, nella panoramica video, potremo scoprire il misterioso libro che costituisce la base della storia, così come le nuove abilità di Yoshi (incluse diverse funzionalità che non aveva mai avuto prima), dare un'occhiata ai nemici, fare un giro del mondo di gioco, scoprire molto gameplay e molto altro. Inoltre, sembra che possiamo aspettarci una colonna sonora molto promettente.

Guarda il video qui sotto. Come detto, debutta il 21 maggio, in esclusiva su Switch 2.