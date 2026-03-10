Yoshi and the Mysterious Book per il lancio su Nintendo Switch 2 a maggio

HQ

Nintendo ha preso l'abitudine di ospitare così tante trasmissioni Dirette che sembra che ci sia uno show ogni settimana in questi giorni, ma in qualche modo riesce anche a trovare lo spazio e il tempo per offrire notizie inaspettate tramite la sua app Nintendo Today.

A tal fine, come parte delle procedure del 10 marzo (Mario Day), Nintendo ha appena confermato la data ufficiale di lancio del prossimo platform per Switch 2, Yoshi and the Mysterious Book, con il gioco previsto per il suo grande debutto già il 21 maggio.

Per allinearsi a questa notizia, è arrivato un nuovo trailer del gioco che mostra ancora più del piacevole gameplay 2D, che potete vedere con i vostri occhi qui sotto. Con il suo debutto cinematografico animato avvenuto ad aprile in The Super Mario Galaxy Movie, dove Donald Glover presterà la voce al dinosauro verde, sembra davvero che il 2026 si stia preparando come l'Anno di Yoshi, nonostante The Legend of Zelda stia festeggiando il suo 40° anniversario...