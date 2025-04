Yoshi fa il suo debutto al Super Nintendo World

HQ

Gli Universal Studios Hollywood celebrano il mese prossimo le Fan Fest Nights, una serie di eventi a pagamento in serate selezionate tra il 25 aprile e il 18 maggio, incentrati su esperienze basate su una serie di franchise, tra cui Ritorno al futuro, Harry Potter, Star Trek, Dungeons & Dragons, One Piece, Jujutsu Kaisen e Nintendo.

Sarà in questi eventi after-hours che una delle mascotte più amate di Nintendo, il dinosauro Yoshi, farà il suo debutto come personaggio meet and greet, con un costume completo. Universal ha condiviso un primo sguardo al costume, e francamente sembra così soffice che sto per morire. I fortunati ospiti potranno cercare le uova di Yoshi nascoste in una divertente caccia al tesoro ed essere tra i primi al mondo a vedere il costume di Yoshi.

Purtroppo, l'incontro faccia a faccia con Yoshi sarà qualcosa che pochissime persone saranno in grado di fare, poiché sarà solo durante alcune notti durante queste Fan Fest Nights, che si svolgeranno dal 25 aprile al 18 maggio, e solo al parco a tema Universal di Los Angeles. Speriamo che il costume di Yoshi appaia più regolarmente in altri parchi a tema del Super Nintendo World (Orlando e Giappone)! E forse (tra molto tempo) nel Regno Unito...