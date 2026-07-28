Yoshi-P pensa che un remake di Final Fantasy VI richiederebbe "quattro puntate, o forse anche cinque"

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È naturale che i fan si chiedano cosa farà Square Enix quando concluderà il suo remake in tre parti di Final Fantasy VII nel 2027, con l'arrivo di Final Fantasy VII: Revelation. Alcuni hanno spinto per un remake di Final Fantasy VIII, altri Final Fantasy VI, ma indipendentemente dal gioco, c'è un tema ricorrente: questi titoli sono piuttosto enormi e rifarli allo stesso livello di Final Fantasy VII sarebbe un'impresa enorme.

Infatti, parlando recentemente al Final Fantasy XIV Fan Festival di Berlino (grazie, VGC), Naoki "Yoshi-P" Yoshida ha dato la sua opinione sulla questione, spiegando che, anche se non sta lavorando a un remake di Final Fantasy VI, un remake di un titolo del genere potrebbe richiedere quattro o addirittura cinque capitoli.

"Guarda Final Fantasy VI. È un gioco incredibilmente grande. La scala è semplicemente immensa, e lo stesso vale per altri titoli come Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX. Quindi ovviamente ora, visto che stai lavorando alla serie Final Fantasy VII: Remake, capisco che la gente chieda remake di altri titoli, ma se rifacessimo quegli altri titoli, probabilmente dovremmo rilasciarli in quattro capitoli, o forse anche cinque."

Yoshi-P ha anche spiegato l'elemento spesso non detto che questi remake richiede, ovvero mantenere lo stesso team per ogni capitolo per garantire la stessa visione creativa e il livello di qualità. Ha osservato che per Final Fantasy VII: Remake, lo stesso team lavorava insieme da 10 anni, il che è un'impresa straordinaria, osservando che lo stesso accadrà anche in altri remake in futuro, forse in quelli che richiedono ancora più tempo per arrivare al traguardo, "Non posso semplicemente stare qui a dire 'sì, sì, Rifarò 6', perché non è poi così semplice."