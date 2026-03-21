Yoshida: I giocatori più giovani "non gliene importa" Final Fantasy

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Naoki Yoshida, l'uomo che attualmente tiene in vita Final Fantasy e guida la serie, crede che il futuro sembri piuttosto incerto e che i giovani giocatori semplicemente non si preoccupino della leggendaria franchigia.

In un'intervista, Naoki Yoshida parla di come il mondo dei videogiochi sia cambiato radicalmente e del fatto che i giocatori più giovani non si connettano con Final Fantasy come i fan più anziani da decenni. Crede che il pubblico di oggi sia cresciuto con giochi sempre online, orientati all'azione e più competitivi. Questo significa che la struttura classica dei JRPG non li coinvolge più né risulta così naturale.

Ma c'è un cattivo ancora più concreto in questa storia: il ritmo. O meglio, la sua assenza. In passato, i giochi di Final Fantasy venivano pubblicati molto più frequentemente, il che significava che i giocatori crescevano con la serie in modo completamente diverso. Oggigiorno, lo sviluppo di nuovi titoli richiede un tempo incredibilmente lungo, con meno giochi e diversi anni di intervalli tra una pubblicazione e l'altra. Questo significa che molti non hanno mai la possibilità di costruire quel legame con la serie che i giocatori avevano un tempo.

Yoshida spera, tuttavia, che le future iniziative, inclusi nuovi giochi per dispositivi mobili, possano servire da porta d'accesso per una nuova generazione di fan. Ma è sufficiente, o è troppo poco, troppo tardi?

Cosa pensi del futuro di Final Fantasy? Il tempo per la serie ha iniziato a scadere, o è ancora rilevante come una volta?