You attualmente può acquistare la maggior parte di tutti i contenuti di Destiny 2 per £22

HQ

Sebbene si possa sostenere che ora non sia il momento giusto per iniziare a Destiny 2, dato che Bungie ha ufficialmente rilasciato l'aggiornamento finale per questo gioco di lunga durata, il prodotto disponibile è comunque piuttosto immenso, con quasi nove anni di supporto da godere.

Inutile dire che, se eri indeciso su Destiny 2 e probabilmente ti è scoraggiato le commissioni richieste per ottenere ogni espansione e pacchetto di contenuti usciti nell'ultimo decennio, è stata presentata una soluzione. Un Destiny 2: Il pacchetto Collection è ora disponibile, e questa è una versione del gioco che unisce l'esperienza base e quella base con tutte le espansioni a pagamento arrivate negli anni successivi al lancio.

Stiamo parlando anche di Forsaken, Shadowkeep, Beyond Light, Lightfall, The Final Shape, The Edge of Fate, Renegades, il pacchetto 30th Anniversary e il Dungeon Key Pack, che Steam stima tipicamente a £185,22, ma grazie a un'offerta in corso, puoi ottenere questa collezione completa all'88% del suo prezzo normale, il che significa che puoi ottenere tutto questo contenuto a £22.14.

Ancora una volta, il lungo viaggio di Destiny 2 è ormai praticamente finito, ma pochi giochi ti offriranno questo tipo di valore a questo prezzo... E ehi, sembra che la community stia tornando in massa al gioco, almeno in questo momento.