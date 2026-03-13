You non dovrà giocare alle partite precedenti Life is Strange prima di entrare in Reunion

HQ

Tra due settimane, lo sviluppatore Deck Nine tornerà con il prossimo capitolo della serie Life is Strange. L'atteso Life is Strange: Reunion debutterà già il 26 marzo e, dato che il lancio si avvicina molto, potresti chiederti se sia necessario entrare in coma alla Life is Strange per aggiornarti sugli eventi della serie in vista di quella che è considerata la conclusione della saga di Max Caulfield e Chloe Price. La buona notizia è che puoi semplicemente entrare direttamente in Reunion senza alcuna esperienza precedente della serie, anche se otterrai il massimo dal gioco avendo giocato ai capitoli precedenti.

Questo ci è stato confermato in un'intervista con Deck Nine, dove ci è stato detto che sarà offerto un riassunto completo, con localizzazione in diverse lingue, che coprirà anche gli eventi del titolo originale, gli eventi Before the Storm e Double Exposure.

"Life is Strange: Reunion è stato progettato per accogliere sia i fan di lunga data che i giocatori che vivono questo gioco come il loro primo capitolo della storia di Max e Chloe.

"All'inizio di un nuovo salvataggio, ai giocatori viene presentato un riassunto "Storia finora", narrato da Max e Chloe in inglese, francese, tedesco e giapponese, con sottotitoli disponibili in tutte le lingue supportate. Il video copre gli eventi chiave di Life is Strange, tocca elementi importanti di Life is Strange: Before the Storm e aggiorna i giocatori sugli eventi di Life is Strange: Double Exposure, concentrandosi su tutto ciò che serve sapere per godersi appieno questo capitolo finale."

Per chi si chiede come questo influenzerà le decisioni iniziali chiave che definiscono in qualche modo ogni partita di Reunion, ci viene anche detto che ci sono diversi stati iniziali in cui puoi selezionare i parametri del rapporto di Max con Chloe, Safi, Amanda e Vinh, permettendo ai nuovi giocatori di entrare e scegliere l'opzione che preferisce a loro e permettendo a chi rigioca la storia di vivere facilmente nuovi archi narrativi e fili narrativi.

Per saperne di più su Life is Strange: Reunion, dai un'occhiata alla nostra intervista completa con Deck Nine e non dimenticare di giocare al gioco su PC, PS5 e Xbox Series X/S dal 26 marzo.