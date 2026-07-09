You ora può rigiocare i livelli già completati in Mouse: P.I. For Hire

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Dopo il lancio di Mouse: P.I. For Hire all'inizio di quest'anno, lo sviluppatore Fumi Games ha lavorato per migliorare e migliorare il progetto con una serie di aggiornamenti, principalmente focalizzati su cambiamenti nella qualità della vita. Tuttavia, ora lo studio ha appena lanciato quello che considera il suo "aggiornamento più grande finora", noto come Update v1.2.1 e che aggiunge una vasta gamma di nuove funzionalità al gioco, inclusi elementi da tempo richiesti.

In cima alla lista c'è la possibilità di rigiocare i livelli già completati, con la cosiddetta funzione Level Revisit ora attiva, che permette ai giocatori di "raccogliere collezionabili mancanti e completare missioni secondarie incomplete".

Oltre a questo, l'aggiornamento ha introdotto un VRR senza limiti, ottimizzazioni delle prestazioni su tutti i fronti, supporto per rapporti d'aspetto ultrawide e super ultrawide su PC, miglioramenti alla Weapon Wheel, inversione orizzontale degli assi, miglioramenti nella navigazione nei menu e anche una serie di correzioni di bug su tutta la struttura. Le note complete della patch possono essere lette qui.

Allo stesso modo, la versione Switch 2 del gioco riceve l'Update v1.2.0, che introduce molti degli stessi miglioramenti, ma anche una nuova modalità grafica bilanciata che mira a 40 FPS).

Fumi Games conclude aggiungendo: "Non abbiamo assolutamente ancora finito, quindi segui i nostri canali per ulteriori aggiornamenti in futuro."