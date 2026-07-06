You potrò guardare Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il film: Infinity Castle I su Crunchyroll prima della fine di luglio

Se hai seguito l'anime Demon Slayer, saprai che la storia si avvicina costantemente alla sua conclusione. Dopo diverse stagioni televisive, la narrazione di Demon Slayer si conclude con tre film cinematografici di lungometraggio, il primo dei quali è stato presentato in anteprima l'anno scorso ed era conosciuto come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle I.

Questo film è andato in anteprima a settembre 2025 e si è rivelato un enorme successo tra i fan di tutto il mondo, generando quasi 800 milioni di dollari di biglietti al botteghino e dimostrando che la decisione di concludere la saga con tre film è stata molto intelligente.

Anche se non abbiamo ancora una data di anteprima per il secondo o terzo film di questa trilogia, nell'ambito dell'Anime Expo di Los Angeles è stato rivelato che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle I arriverà su Crunchyroll prima della fine del mese, il che significa che gli abbonati potranno assistere al grande evento cinematografico comodamente a casa loro.

La data di arrivo in streaming è fissata per il 28 luglio, con la maggior parte delle regioni che potrà guardare il film con un abbonamento alla piattaforma anime. Diciamo la maggior parte, dato che Netflix presenterà il film nella maggior parte dell'Asia, ad eccezione di Giappone, Cina continentale e India.

Se non hai ancora visto Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle I, non perderti la nostra recensione dedicata.