Young Sherlock torna su Prime Video per una seconda stagione

Sembra che Prime Video abbia recentemente trovato un altro successo per rafforzare la sua posizione come piattaforma di streaming. I successi di Fallout, The Boys e Invincible possono ora essere affiancati dalla nuova Young Sherlock, la serie prodotta da Guy Ritchie che esplora una versione più giovane del personaggio creata per la letteratura da Sir Arthur Conan Doyle, e che Ritchie ha adattato per il cinema con Robert Downey Jr.

Secondo The Hollywood Reporter, Prime Video ha appena dato il via libera alla produzione di una seconda stagione della serie, che nelle prime quattro settimane di trasmissione (è andata in onda il 4 marzo) è riuscita a posizionarsi tra le prime 10 migliori anteprime della sua storia sulla piattaforma.

Il servizio di streaming afferma che almeno 45 milioni di spettatori hanno dato una visione a "Young Sherlock " questo mese e che circa il 60% del suo pubblico proveniva da fuori dagli Stati Uniti, principalmente dal Regno Unito, dalla Germania e dall'India. In termini di ascolto nazionale, si stima che siano stati trasmessi in streaming circa 648 milioni di minuti della serie, collocandola anche tra le prime posizioni nella classifica storica della piattaforma.

"Young Sherlock ha quella magia unica: milioni di fan in tutto il mondo non stanno solo guardando una storia gialla, si innamorano delle origini di un'icona," ha detto Peter Friedlander, responsabile della televisione globale presso Amazon MGM Studios. "Guy Ritchie e Matthew Parkhill hanno trovato il giusto equilibrio per far sembrare gli anni iniziali di Sherlock freschi, pericolosi e assolutamente dipendenti, e hanno presentato una visione affascinante di James Moriarty che prepara il terreno per ciò che verrà. Non vediamo l'ora di vedere dove la porteranno nella seconda stagione."

Guy Ritchie, che ha diretto i primi due episodi della serie, tornerà a dirigere il primo episodio della seconda stagione, che vedrà quasi certamente Hero Fiennes Tiffin riprendere il ruolo di Young Sherlock Holmes e Dónal Finn come James Moriarty, insieme a Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons e Colin Firth.