Your Friendly Neighborhood Spider-Man previsto per il ritorno nell'autunno 2026

Se hai visto la prima stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man all'inizio di quest'anno e speravi che la seconda stagione debuttasse su Disney+ più o meno nello stesso periodo nel 2026. Abbiamo un po' di notizie deludenti da condividere.

Marvel Animation ha confermato come parte di New York Comic Con che Your Friendly Neighborhood Spider-Man tornerà nel 2026 ma fino all'autunno. Sì, dovremo aspettare quasi due anni tra i due capitoli dello show, ma almeno è in arrivo.

Naturalmente, con una data di debutto così lontana, non ci sono trailer o informazioni sulla trama da condividere, ma sappiamo che una terza stagione è già stata approvata, quindi speriamo che il capitolo arrivi in modo più tempestivo.