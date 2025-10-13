news
Your Friendly Neighborhood Spider-Man
Your Friendly Neighborhood Spider-Man previsto per il ritorno nell'autunno 2026
Ci vorrà un'attesa di quasi due anni tra le stagioni, ma almeno sta arrivando.
Se hai visto la prima stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man all'inizio di quest'anno e speravi che la seconda stagione debuttasse su Disney+ più o meno nello stesso periodo nel 2026. Abbiamo un po' di notizie deludenti da condividere.
Marvel Animation ha confermato come parte di New York Comic Con che Your Friendly Neighborhood Spider-Man tornerà nel 2026 ma fino all'autunno. Sì, dovremo aspettare quasi due anni tra i due capitoli dello show, ma almeno è in arrivo.
Naturalmente, con una data di debutto così lontana, non ci sono trailer o informazioni sulla trama da condividere, ma sappiamo che una terza stagione è già stata approvata, quindi speriamo che il capitolo arrivi in modo più tempestivo.