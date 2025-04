Your Friends & Neighbors - Stagione 1

HQ

Sono stato a lungo e molto acceso sostenitore della qualità degli sforzi televisivi di Apple TV+. È stato solo un paio di settimane fa che ho condiviso i miei pensieri sul fantastico The Studio, e ora è il momento di espandere questo aspetto lasciando la commedia alle spalle per il dramma puro. L'attenzione di oggi è rivolta a "Your Friends & Neighbors guidata da Jon Hamm", una serie che si concentra e focalizza una lente d'ingrandimento sporca sulle vite decadenti e complicate di un insieme di famiglie che compongono una delle comunità più ricche d'America.

Essenzialmente, l'idea dello show è quella di dimostrare quanto siano lontane dalla realtà molte di queste persone, servendo come un po' di satira ed esempio di ciò che accade in uno stile di vita che vale milioni di dollari al mese. A volte è frustrante da guardare, ma allo stesso modo di serie come Dynasty, è anche difficile distogliere lo sguardo, soprattutto quando tutto va a rotoli.

Your Friends & Neighbors ruota attorno ad Andrew Cooper di Hamm, un uomo la cui vita è andata in pezzi nel giro di pochi mesi. Sua moglie se n'è andata dopo una relazione con il suo migliore amico, il suo datore di lavoro lo ha licenziato illegalmente e ora sta guardando una vita in cui sta lottando per sbarcare il lunario finanziariamente. Ancora una volta, questo è su una scala molto diversa dalla maggior parte di noi, il che significa che "Coop" si preoccupa di come potrà permettersi tavoli da $ 30.000 ai gala di beneficenza e di come può mantenere l'illusione del successo e dell'equilibrio rispetto al suo, beh... amici e vicini.

Questo ci porta al piatto forte di questa serie, che è il passatempo criminale di Coop. Essendo una persona con un'assurda conoscenza dell'élite e dei ricchi, Coop decide di impiegare queste abilità per derubare con tatto i suoi "amici e vicini", accaparrandosi un orologio da 170.000 dollari qui, una collana di diamanti da 300.000 dollari là, o forse anche scambiando un'arte rara con un falso quasi perfetto. È un'idea che all'inizio sembra geniale, ma un giorno Coop commette l'errore di entrare nella casa sbagliata, e questo lo porta in un'esaltante follia criminale che alla fine lo vede dalla parte sbagliata di un uomo cattivo.

Questo è effettivamente tutto ciò che c'è da dire sulla trama di Your Friends & Neighbors ', e francamente dopo aver visto la prima stagione è chiaro che questo è tutto ciò che doveva essere. L'idea è solida, affrontata con grazia ed eccellenza, e il tutto con spirito spiritoso e con il giusto tipo di momenti che inducono alla gelosia che tutti questi progetti eccentrici e dissoluti offrono. La narrazione continua a sorprendere e cresce in se stessa man mano che la stagione procede, iniziando come piuttosto dolce e un po' noiosa prima di precipitare nel caos, vedendo Coop alle prese con indagini per omicidio, boss del crimine, interessi amorosi e tutto mentre si sente in qualche modo riconoscibile. Ciò significa che man mano che la stagione si svolge, il ritmo migliora sempre di più e ti fa indovinare cosa accadrà dopo, il tutto lasciando indizi a briciole di pane che vuoi seguire ma da cui vieni distratto quando viene introdotto un altro colpo di scena.

C'è da dire che la performance di Hamm nel ruolo di Coop sembra inserirsi perfettamente nell'archetipo che ha sempre inchiodato con la massima brillantezza. È molto Mad Men in un certo senso, e Hamm si distingue in un cast che generalmente ha anche personalità interessanti, complesse e ben interpretate.

Questo spettacolo è un altro esempio di come le produzioni di Apple TV+ sembrino riuscire a ottenere tutti gli elementi costitutivi fondamentali di ciò che rende una serie TV di successo azzeccata. E, come sempre accade con i film e gli spettacoli di Apple, il lavoro della macchina da presa, le scelte delle location, ogni singola parte della produzione è di altissima qualità e non manca mai di stupire.

Potrebbe mancare il fattore wow di alcune delle serie di Apple, la natura più stretta di altre, ed è forse un po' troppo difficile da digerire a volte per il consumatore medio. Ma se gli dai tempo - solo pochi episodi - Your Friends & Neighbors alla fine ti cattureranno e ti renderanno disperato per vedere cosa succede nel prossimo episodio. È, ancora una volta, un altro vincitore per Apple TV+.