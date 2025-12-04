Your Friends & Neighbors torna su Apple TV ad aprile

HQ

Apple TV si sono effettivamente impegnati in una seconda stagione della serie drammatica Your Friends & Neighbors prima ancora che il primo lotto di episodi finisse. Sapevamo che James Marsden si sarebbe unito al cast per questo capitolo successivo, e quella produzione è iniziata praticamente mentre la prima stagione stava per concludersi. Non dovremo aspettare molto di più per l'arrivo di questi nuovi episodi.

È stato rivelato da Apple TV che la seconda stagione dello show arriverà sullo streamer ad aprile 2026, circa 12 mesi dopo il debutto della prima stagione. Non abbiamo altro su cui basarci sulla trama o nemmeno una data precisa, ma ora possiamo almeno girare il calendario sapendo che la serie guidata da Jon Hamm è più vicina che più lontana.

Se non hai ancora visto Your Friends & Neighbors, assicurati di leggere la nostra recensione della Stagione 1 qui e di guardare anche il trailer del primo elenco di episodi qui sotto.