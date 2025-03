HQ

I puzzle o i puzzle costituiscono una parte fondamentale della vita umana. Non importa quanto possano essere complicati, spesso ci troviamo in situazioni in cui dobbiamo risolvere un enigma, che si tratti di una finzione, come un film o, in questo caso, di un videogioco, di giochi da tavolo o anche nella vita reale, quando si ha a che fare con le difficoltà della vita quotidiana, la burocrazia o i problemi imprevisti che sorgono nel tempo. Queste situazioni si presentano in tutte le forme e dimensioni, ma dobbiamo sempre scervellarci per superarle ed evitare ulteriori problemi. Questa volta, abbiamo Your House, offerto da Patrones & Escondites, che sarà disponibile tra pochi giorni, il 27 marzo. E qui a Gamereactor, abbiamo già avuto la possibilità di provarlo in modo da poterti offrire questa recensione. Ma prima di iniziare, va notato che questo gioco verrà rilasciato non solo per PC (la piattaforma su cui lo abbiamo giocato), ma anche per smartphone (iOS o Android ), rendendolo facilmente accessibile a chiunque.

Per cominciare con la storia, in questo gioco giochiamo nei panni di Debbie Clough, una giovane ragazza che ha appena avuto il peggior diciottesimo compleanno di sempre, del tipo che non augureresti mai a nessuno, nemmeno al tuo peggior nemico. È stata espulsa da scuola per la terza volta, ha visto il suo ragazzo tradirla con la sua migliore amica e, sulla via del ritorno nella sua stanza al collegio, è stata investita da un'auto. Una volta che le sue ferite sono guarite, torna finalmente al suo dormitorio, solo per vedere che c'erano una lettera e una cartolina con un indirizzo e una chiave. Poi, senza pensarci oltre, Debbie scappa dal collegio e si dirige verso detto indirizzo, dove l'aspetta una villa. Nel momento in cui riesce a entrare, le domande le inondano la testa. Come ci è arrivata? Perché le è stato inviato questo indirizzo e la chiave? Questi sono i misteri che dovremo risolvere in una villa che sembra essere un puzzle vivente.

Per quanto riguarda il gameplay, non ci troviamo di fronte a un sacco di enigmi incredibilmente intricati che ti fanno sudare fino all'ultimo respiro mentre cerchi di risolverli. Tuttavia, sanno dove risiedono i loro punti di forza, quindi possono costruire puzzle che ti costringono a leggere attentamente i documenti, cercare doppi significati in certe parole, interagire con il mondo del gioco (che è principalmente basato sul testo con alcune immagini), tra le altre cose non ti spoilereremo. Ma la difficoltà dei capitoli è in qualche modo soggettiva. Alcuni enigmi possono essere più facili di altri e, per quanto abbiamo visto, i più complicati provenivano dal Capitolo 3, cioè a metà del gioco. Non c'è bisogno di preoccuparsi troppo, se rimani bloccato il gioco ti offrirà alcuni suggerimenti in modo che tu possa andare avanti. Questi suggerimenti sono di solito un po' ambigui, ma più tempo passi sullo stesso indovinello, più diventano ovvi.

Annuncio pubblicitario:

Passando alla grafica, come ho accennato prima, il gioco è basato su testo con alcune illustrazioni, per lo più statiche, ad eccezione di alcune semplici animazioni. Lo stile artistico, per me, mi ricordava le graphic novel di Jean-Christophe Derrien e Rémi Torregrossa, o Fido Nesti, che adatta 1984 di George Orwell. Confrontandolo con altri giochi dello stesso studio, possiamo notare un notevole progresso per quanto riguarda le illustrazioni. Mentre nei titoli precedenti l'arte tendeva al minimalismo, qui fanno un chiaro passo avanti nel rendere il gioco proprio e dargli un senso di identità più forte e unico, in modo che i giocatori sappiano che è il loro lavoro. Possiamo presumere che questo miglioramento della qualità continuerà, anche se c'è la possibilità che non si attengano esclusivamente a questo stile di illustrazione e continuino a sperimentare altri approcci, quindi non sono etichettati come quelli che creano giochi di puzzle con questo particolare stile.

Una delle sue caratteristiche più importanti è la colonna sonora e gli effetti sonori. Innanzitutto, la colonna sonora. Mi riporta alla mia infanzia e mi ricorda la serie del Professor Layton, con quei puzzle che erano all'altezza del loro nome, rivolti a bambini che non avevano nemmeno compiuto dieci anni, preparandoci a essere una sorta di piccolo Sherlock Holmes. Ciò include una musica rilassante che ti aiuta a pensare, ma quando la tensione aumenta, sale per adattarsi alla trama, un grande vantaggio per l'immersione nel gioco. La colonna sonora è accompagnata da alcuni effetti sonori ben progettati che ti fanno sentire come se fossi davvero in quella villa in quel preciso momento: legno che scricchiola, finestre che fischiano, il suono dei cardini delle porte, tra gli altri, danno vita alla villa e ti avvolgono. Un ringraziamento speciale al doppiaggio spagnolo, che ha potenti voci femminili che aggiungono personalità ai personaggi.

Annuncio pubblicitario:

Infine, per quanto riguarda l'esperienza complessiva, c'è da dire che abbiamo riscontrato alcuni fastidiosi bug che non menzioneremo espressamente, perché rovinerebbero alcuni enigmi, e non vogliamo rovinare la vostra esperienza di gioco. Uno di questi bug era un errore nella traduzione del gioco, che rendeva il puzzle irrisolvibile a causa di ciò. Ad essere onesti, devo confessare che sono riuscito a risolverlo senza problemi cambiando la lingua del gioco in inglese. Poi, un altro bug mi ha costretto a ricominciare da capo l'ultimo capitolo. Anche se questo particolare capitolo non è irragionevolmente lungo, è un po' frustrante doverlo ripercorrere tutto da capo per tornare a quel punto, ma questa è una soluzione diretta. Un altro problema di cui vorrei parlare è la scarsa ottimizzazione in alcune scene. Un gioco basato su testo dovrebbe caricarsi quasi istantaneamente, a maggior ragione quando è ottimizzato anche per gli smartphone, che sono significativamente meno potenti di un PC, ma con alcuni oggetti interattivi, dovrai aspettare qualche istante prima che rispondano. È anche un titolo con poco o nessun valore di rigiocabilità. Una volta che conosci già i puzzle, non ha lo stesso suono e la sua durata non è così lunga. Personalmente, sembra perfetto per una breve esperienza in un pomeriggio pigro in cui non hai nient'altro da fare.

Quindi, per riassumere, se ti piacciono i puzzle, scrivi tutti i dettagli su un quaderno per ricordare tutto e ami questo tipo di avventure, te lo consigliamo vivamente. E anche se ha i suoi pro e contro, è un gioco che mantiene ciò che promette, in un breve periodo di tempo, per le persone che non vogliono storie che durano più di 40 ore. Chiunque ami una buona sfida mentale si troverà nel pubblico di destinazione di questo titolo.