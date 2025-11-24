Youtooz mostra nuove statuine in vinile e portachiavi in Peak collab

HQ

La compagnia di hit figure Youtooz si allea con Landfall Games e Aggro Crab Games per dare vita ai nostri scout preferiti con un po' di nuovo merchandising Peak. Abbiamo già visto Peak portato nel mondo fisico con i peluche, e ora sono disponibili altri oggetti a tema scout.

Come ci si aspetterebbe da Youtooz, la star della collaborazione è una figura in vinile Peak, che mostra uno scout arancione e uno blu che arrampicano su una montagna con la cima dell'erba. A quanto pare, Orange aiuta Blue ad alzarsi, creando una posa un po' dinamica. La figura in vinile sarà lanciata il 25 novembre, alle 12:00 PT (domani alle 20:00 GMT al momento della stesura).

Ci sono anche portachiavi disponibili, che ci danno un adorabile scout azzurro chiaro da portare con noi. I fan che vogliono vincere uno dei portachiavi o delle figure in vinile possono avere la loro occasione mettendo like e ritwittando il post qui sotto:

