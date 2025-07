YouTube affronta l'epidemia di "spam AI"

HQ

L'asticella si sta alzando su YouTube e, onestamente, era ora. Lo spam dell'intelligenza artificiale, come molti avranno probabilmente notato, è diventato un po' una piaga. Le persone sono stufe dei contenuti prodotti in serie con voci monotone, modelli riciclati e immagini fisse senz'anima.

Per arginare l'ondata di contenuti spazzatura generati automaticamente, insipidi e dal suono a malapena umano, Google sta ora inasprendo le regole del suo Programma Partner a partire dal 15 luglio. Questa mossa renderà praticamente impossibile per questi canali trarre profitto dalle loro cosiddette "creazioni", almeno non attraverso Google.

Non si tratta di censurare i video di reazione (purtroppo) o le compilation di clip. Questi formati rimangono fermi. Ciò che YouTube sta prendendo di mira è il peggio del peggio: lo spam narrato dall'intelligenza artificiale su immagini generate automaticamente. Il capo delle comunicazioni Rene Ritchie descrive il cambiamento come un "piccolo aggiustamento", ma l'obiettivo è chiaramente quello di migliorare l'esperienza dell'utente in grande stile.

L'aggiornamento offre anche a YouTube più potenza per ripulire i cumuli di contenuti AI a basso sforzo, di cui ce ne sono troppi. A lungo termine, questo dovrebbe aiutare a ripristinare un po' di credibilità alla piattaforma. Tutto sommato, è un piccolo passo nella giusta direzione.

Sei stufo di tutto lo spam dell'intelligenza artificiale su YouTube? E cosa ne pensi della piattaforma che finalmente lo reprime?