YouTube ci rimanda per il suo 20° compleanno

YouTube compie 20 anni. Sembra sia più vecchio che più giovane, essendo in circolazione da così tanto tempo eppure essendo cambiato così frequentemente nel corso del suo tempo su Internet che sembra fresco ogni tanto.

Per festeggiare il suo 20° compleanno, puoi trovare un nuovo link sulla home page di YouTube, che ti chiede di fare clic su di esso per aiutare a tagliare la torta. Se sei stato uno sciocco sciocco come me e hai cliccato sul link, verrai indirizzato a una versione speciale di Never Gonna Give You Up di Rick Astley, che ricrea il testo con clip giuntate da creatori del passato e del presente.

C'è anche un cameo speciale dello stesso Astley, che si congratula con YouTube per i 20 anni e gli augura un buon compleanno. È solo un minuto e se ti perdi un contenuto che ricorda leggermente i vecchi riavvolgimenti di YouTube, puoi dare un'occhiata alla clip qui sotto:

