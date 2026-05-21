YouTube e TikTok giudicati pericolosi per i bambini dal regolatore britannico

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Le conversazioni sui social media e sui loro pericoli per i bambini stanno attraversando internet ultimamente. Mentre i governi impongono divieti sui social media per i minori di 16 anni, e il Regno Unito prende in considerazione azioni simili, l'ente regolatore britannico Ofcom critica YouTube e TikTok per non essere abbastanza sicuri per i bambini.

"TikTok e YouTube non si sono impegnati in cambiamenti significativi per ridurre i contenuti dannosi serviti ai bambini, mantenendo i loro feed già sicuri per i bambini," Ha detto Ofcom (tramite la BBC). "La nostra ricchezza di prove, pubblicate oggi, suggerisce che non siano ancora abbastanza sicuri."

Sia TikTok che YouTube sostengono di avere solide caratteristiche di sicurezza, con quest'ultimo che ha affermato di aver collaborato con esperti di sicurezza infantile per offrire esperienze migliori sulla sua piattaforma per i bambini. Chiaramente, il lavoro non è sufficiente a impressionare Ofcom.

Dame Melanie Dawes, amministratore delegato di Ofcom, ha dichiarato che l'ente regolatore passerà a un'indagine formale se necessario. Secondo gli esperti, sembra che, a causa dell'aumento dei social media da parte dei bambini piccoli, la conversazione sia passata dalla rimozione di contenuti dannosi, al problema del fatto che siano apparsi in primo luogo. Resta da vedere come i giganti dei social media risponderanno a questa nuova era, in cui i governi sono consapevoli di come YouTube, TikTok e simili possano essere potenzialmente dannosi per i bambini.