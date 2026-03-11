Gamereactor

YouTube introduce annunci di 30 secondi non saltabili

Il formato sembra principalmente pensato per gli spettatori di smart TV.

Sta diventando sempre più difficile evitare la pubblicità su YouTube e ora la situazione sta peggiorando ancora. Google ha annunciato che sta lanciando un nuovo formato pubblicitario: clip di 30 secondi che non possono essere saltate e che saranno principalmente rivolte a chi guarda tramite smart TV o soluzioni simili.

Il formato fa parte della nuova "Campagna di Copertura Video" di YouTube, che utilizza l'IA per selezionare la durata degli annunci mostrati allo spettatore. L'idea dietro questo è che gli spettatori sono semplicemente meno inclini a prendere il telecomando e a cliccare quando sono comodamente seduti sul divano. Questo rende la TV perfettamente adatta al formato più lungo.

Esistono già annunci non saltabili in formati più brevi di sei e quindici secondi, ma i nuovi clip da trenta secondi rappresentano un chiaro passo avanti nella scala delle fastidi. In pratica, ora sta iniziando a assomigliare alla vecchia TV normale, con l'unica differenza che hai scelto il video che vuoi guardare, ma ti vengono comunque mostrati pubblicità.

La decisione è guidata dal denaro. Gli inserzionisti pagano significativamente di più per gli annunci che devono effettivamente essere visti per intero, e negli ultimi anni YouTube ha anche stretto le viti sui software che bloccano gli annunci. Quindi o guardi, oppure apri il portafoglio e paghi per Premium, almeno questa è la logica di YouTube.

