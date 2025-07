YouTube ora consente "forti volgarità" nei primi sette secondi di un video

HQ

Bentornata, Vine. YouTube ha delineato una modifica alle sue norme pubblicitarie relative alle volgarità, consentendo ora agli utenti di monetizzare i propri video se utilizzano volgarità forti. In precedenza, l'uso ripetuto di volgarità forti e nei primi sette secondi di un video comportava una pubblicazione limitata di annunci su quel video.

Le parolacce moderate sono sempre state consentite, ma ora dovresti essere in grado di spargere le tue parole più dure in tutto un video e all'inizio senza sacrificare le entrate pubblicitarie come creatore. Come spiegato in un nuovo aggiornamento di YouTube da Creator Insider, inizialmente la modifica di circa sette secondi è stata apportata in modo che gli inserzionisti potessero distanziare i loro contenuti dalle parolacce.

Le parolacce moderate includono parole come puttana, mentre le volgarità più forti includono parole come cazzo. Il gentile e barbuto uomo di YouTube non ha fornito ulteriori dettagli, ma puoi immaginare cos'altro viene oggetto di forte volgarità con quell'esempio.

Tuttavia, alcuni creatori non sono del tutto convinti. "Questa regola dei 7 secondi sembra fumo negli occhi. Le politiche di YouTube non sono chiare e chiaramente sono ancora soggette a censura", scrive l'utente Jenniferolls. Tuttavia, alcuni creatori sembrano in gran parte soddisfatti del cambiamento. "Questo rende l'editing dei cortometraggi molto più semplice. Non riesco a credere di aver effettivamente sperimentato un aggiornamento di YouTube che mi ha avvantaggiato e non ha sminuito la mia esperienza di caricamento qui. Finalmente posso dire grazie", ha detto NetWinder.