Youtube reprime la violenza realistica nei video di gioco

Importanti cambiamenti sono in arrivo su Youtube che porteranno con sé alcune serie ramificazioni per coloro che presentano contenuti relativi ai videogiochi. La nuova politica, che entrerà in vigore il 17 novembre, imporrà limiti di età ai contenuti con personaggi umani realistici sottoposti a violenza o tortura.

Youtube ha fornito alcuni chiarimenti, aggiungendo che prenderà in considerazione fattori come la durata della violenza che viene mostrata, la vicinanza alla telecamera e le condizioni atmosferiche o meno del personaggio o dei personaggi presenti che sembrano realistici

Un portavoce di Youtube afferma che ci sono modi per i creatori di aggirare questo problema. O confondendo le scene o nascondendo in altro modo la violenza. In alternativa, riducendolo in modo significativo.

Parlando con The Verge, Boot Bullwinkle ha dichiarato che:

"Alcuni contenuti possono essere soggetti a limiti di età se non sono fugaci o ingranditi e potrebbero esserci modi in cui il creatore può scegliere di giocare la missione per evitare contenuti che porterebbero a un limite di età"

Ha proseguito spiegando come questa nuova politica sia un passo necessario e come si tratti di assumersi la responsabilità di ciò che è disponibile. In particolare, considerando il pubblico più giovane là fuori.

"Le norme di YouTube sono progettate per adattarsi all'evoluzione del mondo digitale e questi aggiornamenti riflettono il nostro costante impegno per proteggere gli utenti più giovani e promuovere una piattaforma responsabile"

Per coloro che giocano o trasmettono in streaming giochi come Call of Duty e Battlefield, questo può davvero cambiare completamente le cose. Con le entrate pubblicitarie completamente fuori questione se i loro video vengono contrassegnati come 18+. Possiamo solo aspettare e vedere come andranno le cose.

Cosa ne pensi di questa nuova politica?