YouTube rilascia una dichiarazione sul divieto dei social media nel Regno Unito, affermando che porterà a "servizi meno sicuri"

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Solo pochi giorni fa, il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha annunciato l'intenzione di introdurre un 'divieto totale' sulle piattaforme social, rendendo una grande parte delle piattaforme semplicemente inaccessibili ai giovani sotto i 16 anni. Il presupposto era proteggere i bambini e restituire loro l'infanzia, ma le circostanze piuttosto estreme che hanno portato semplicemente a bloccare l'accesso con alternative limitate ha portato a molto dibattito.

Da quella notizia, sono state condivise informazioni su quali piattaforme saranno colpite, con YouTube tra le tante che si prevede saranno colpite. Sappiamo che YouTube Kids rimarrà accessibile, ma la piattaforma principale sarà limitata solo a persone di 16 anni e oltre, cosa che l'azienda non è affatto contenta.

Parlando con Wired, il rappresentante di YouTube, Jay Stoll, ha condiviso la seguente dichiarazione: "YouTube è una risorsa vitale per giovani, educatori e genitori. I divieti generali spingono i bambini fuori da esperienze curate, supervisionate e benefiche e verso servizi anonimi e meno sicuri."

Naturalmente, bisognerebbe presumere che i canali e i video veramente educativi non saranno influenzati da un divieto così totale e saranno comunque accessibili tramite YouTube Kids o semplicemente tramite un servizio. Tuttavia, ci sono ancora molte domande in corso su come questo divieto verrà applicato, probabilmente determinate più avanti quest'anno, poiché la legislazione sarà approvata in Parlamento entro Natale, tutto prima di essere messa in pratica nella primavera del 2027.