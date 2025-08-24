YouTube sembra essere interessato a ospitare gli Oscar

HQ

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, YouTube sta facendo una mossa nel tentativo di diventare il prossimo ospite degli Oscar. Dopo che ABC è stata la sede della cerimonia di premiazione negli Stati Uniti per circa cinque decenni, varie emittenti stanno lottando per assicurarsi i diritti dello spettacolo, con YouTube che è l'unica grande sorpresa.

Il rapporto afferma che NBCUniversal, Netflix, Amazon e CBS stanno tutti lottando per assicurarsi i diritti degli Oscar, ma lo è anche YouTube, che molti considerano un contendente esterno e a sorpresa, soprattutto perché la programmazione dal vivo è diventata solo di recente un appuntamento fisso sulla piattaforma.

Va detto che solo perché YouTube ha inserito il suo nome nell'equazione non significa che diventerà il prossimo ospite. Infatti, ABC continuerà a ospitare la cerimonia almeno fino al 2028 in ogni caso, a causa di un accordo in corso che potrebbe ancora essere prorogato. Per quanto riguarda il motivo per cui YouTube è un contendente, è attualmente la piattaforma video più vista in tutto il mondo.